Basketball | Alba geht gegen Moskau unter - Ihr kommt hier nicht rein

26.10.16 | 23:00 Uhr

Alba unterschätzen? Den Gefallen taten die Gegner von Khimki Moskau ihren Gastgebern nicht: Am Mittwochabend vermöbelten sie die Berliner im Eurocup-Spiel mit 102:72 - Ahmet Cakis Team hatte nicht den Hauch einer Chance. Besonders bei den Rebounds musste man regelrecht Mitleid haben.

Sie seien kein Überteam, sie seien schlagbar: So hatte Alba Berlins Scharfschütze Niels Giffey seiner Hoffnung vor dem Eurocup-Spiel gegen den Favoriten Khimki Moskau Ausdruck verliehen. Nachdem die Schlusssirene am Mittwochabend in der Arena am Ostbahnhof verklungen war, mussten die gut 9.000 Zuschauer feststellen: Giffey hatte sich gründlich geirrt. Mit 102:72 zerlegten die Moskauer das naive Berliner Team, in keinem Moment hatte dieses eine Chance auf den Sieg. Alexey Shved, der bestbezahlte Basketballer Europas, war nicht einmal die entscheidende Figur dieser Dominanz, er musste nur 20 Minuten ran - die reichten ihm für 15 Punkte. Sein Kollege, der Point Guard Jacob Pullen, war von Albas Defense einfach nicht in den Griff zu kriegen, er wurde mit 25 Punkten, drei Dreiern und fünf Assists zum auffälligsten Khimki-Spieler. Berlins erfolgreichste Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 19 und Paul Carter mit zwölf Punkten.



Vorbericht Basketball | Alba gegen Khimki Moskau - Keinen Bock auf die NBA Gegen die mittelbegabten Göttinger war Alba gerade gut genug, am Mittwoch aber werden andere Saiten aufgezogen: Die Gäste von Khimki Moskau sind einer der Favoriten auf den Eurocup. Das liegt vor allem am teuersten Profi außerhalb der NBA - Alexey Shved ist so gut, dass er mehreren US-Klubs absagen konnte. Von Sebastian Schneider

"Warum rennt Ihr ihnen nur hinterher?"

Den ersten Korb des Spiels machte zwar Kikanovic, danach aber zog Khimki davon und gab die Führung bis zum Ende nicht mehr ab. Die Russen führten nach dem ersten Viertel schon mit 30:15. "Sie haben eine Menge Würfe getroffen und wir nicht", so fasste es Albas Forward Tony Gaffney zusammen. Viel entscheidender aber war an diesem Abend erneut: Berlin hatte erschreckende Probleme in der Defensive und vor allem beim Rebound. Khimki war gut genug, diese Schwächen schonungslos offenzulegen. 23 Abpraller griffen sich die Spieler von Ahmet Caki, davon nur vier Offensivrebounds. Bei Moskau waren es 42. Immer wieder gaben die Berliner Bälle aus ihren Fingern, die sie eigentlich schon sicher hätten haben müssen. Ihre Gegenspieler konnten sie nicht vor sich halten. "Warum rennt Ihr Ihnen nur hinterher? Ich versteh das nicht!", schrie Albas Coach Caki in einer Auszeit.

Das letzte Viertel wurde zur Demütigung