Alba vor schwerer Aufgabe in Bilbao

Zweites Gruppenspiel für Alba Berlin im Eurocup und der erste Härtetest: Beim spanischen Spitzenteam Bilbao Basket werden sich die Albatrosse am Mittwoch nach der Pleite in München deutlich steigern müssen, um erfolgreich zu sein.

Für das zweite Gruppenspiel des Eurocups muss Alba Berlin am Mittwoch ins Baskenland reisen: Mit Bilbao Basket wartet der Tabellenzweite der spanischen Liga auf die derzeit kriselnden Albatrosse. Das Team von Trainer Ahmed Caki steht noch unter dem Eindruck des 58:97-Debakels gegen Bayern München am vergangenen Sonntag.

Im Eurocup können die Berliner nach dem Auftakt-Erfolg gegen Fuenlabrada dagegen frei aufspielen. "In unserer Gruppe gibt es nur starke Gegner. Um in dieser Gruppe weiterzukommen, müssen wir in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen ohne auf die Namen der Gegner zu gucken", meint Caki.

Die Basken haben am Sonntag für Furore gesorgt, als sie den großen FC Barcelona vor fast 10.000 Zuschauern in der Bilbao Arena mit 92:79 nach Hause schickten. Mit Kapitän Alex Mumbru (37), dem 36-jährigen Spielmacher Javier Salgado und dem 33-jährigen belgischen Power Forward Axel Hervelle sind drei Routiniers die Leistungsträger des Teams.