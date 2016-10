Basketball | Top Four am 18./19. Februar

Alba Berlin wird zum fünften Mal das Finalturnier um den deutschen Basketball-Pokal ausrichten. Wie der Titelverteidiger am Montag mitteilte, finden die Halbfinalpartien und das Finale des Top Four am 18. und 19. Februar 2017 in der Berliner Arena am Ostbahnhof statt.

Alba ist als Ausrichter der Pokal-Endrunde automatisch qualifiziert. Die restlichen drei Teilnehmer werden Mitte Januar in einer Qualifikationsrunde ermittelt. Ausschlaggebend für die Teilnahme an den K.o.-Spielen ist die Platzierung nach Abschluss der Hinrunde in einer gesonderten Pokaltabelle.