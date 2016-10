Fußball | 2:0 gegen den HSV - Hertha feiert vierten Saisonsieg

01.10.16 | 18:18 Uhr

Hertha BSC befindet sich weiter im Aufwärtstrend: Am Samstag gewann der Fußball-Bundesligist gegen den krisengeschüttelten Hamburger SV mit 2:0 - und egalisierte damit seinen Bundesliga-Startrekord aus der Saison 1970/71. Beide Tore erzielte Vedad Ibisevic.



Hertha BSC hat am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga einen souveränen Heimsieg gefeiert. Die Berliner setzten sich am Samstag gegen den Hamburger SV mit 2:0 (1:0) durch. Mann des Spiels war Vedad Ibisevic: Der Bosnier brachte Hertha nach einer Ecke in der 29. Minute in Führung und erzielte per Foulelfmeter auch das 2:0 (70. Minute). Dem Team von Trainer Pal Dardai gelang bereits der vierte Sieg, lediglich vor 46 Jahren war der Hauptstadtklub zu diesem Zeitpunkt besser.



Weiser und Haraguchi an die Latte und den Pfosten

Den besseren Start hatte die Hertha. Die Berliner schalteten sofort auf Angriff und fanden über den Einsatz auch zu schönen Spielzügen - genau wie es Trainer Pal Dardai vorgegeben hatte. So bediente der vom FC Augsburg gekommene Alexander Esswein, der nach dem Ausfall von Peter Pekarik erstmals von Beginn an spielte, in der 15. Minute Mitchell Weiser; dessen Schuss landete an der Latte. Gleich anschließend knallte Genki Haraguchi den Ball aus 20 Metern an den linken Pfosten.



Lasogga fordert Jarstein zu Glanzparade heraus

Allerdings wussten auch die Hamburger zunächst zu gefallen. Vor 57.656 Zuschauern im Berliner Olympiastadion änderte Gisdol die Startformation auf drei Positionen. Neben Cleber und Filip Kostic rückte der ehemalige Berliner Pierre-Michel Lasogga in den Sturm und bildete mit Neuzugang Bobby Wood die Doppelspitze. Dennoch zeigte sich in der ersten Hälfte wieder einmal das alte Problem: die mangelhafte Chancenauswertung. Nikolai Müller köpfte zunächst freistehend über das Tor (11.), anschließend vergab Kostic mit einem Schuss ebenfalls aus guter Position (12.) - beide Male hatte Lasogga die Vorlage gegeben. Kurz vor der Pause forderte der ehemalige Herthaner den Berliner Torhüter Rune Jarstein zu einer Glanzparade heraus. Der Norweger lenkte den Ball an die Latte.



Ibisevic schaltete am schnellsten

Zu diesem Zeitpunkt war die Hertha schon in Führung gegangen. In der 29. Minute hatte Ibisevic die Lage nach einem abgefälschten Ball im Strafraum am schnellsten erkannt und ließ aus kurzer Distanz links vor dem Tor René Adler keine Chance. Nach der Pause blieben die Hamburger aggressiv und drängten auf den Ausgleich. In der 60. Minute dann auch mit Alen Halilovic. Das Toptalent war zuletzt unter Labbadia kaum zu Spielminuten gekommen. Das Tor erzielten aber wieder die Herthaner. Nach einer Attacke

von Albin Ekdal an Stocker verwandelte der junge Papa den Elfmeter sicher zu seinem fünften Saisontor. Stocker selbst hätte aus einer Kontersituation (58.) schon die Entscheidung erzwingen können. Doch schließlich war wieder auf Ibisevic Verlass. Damit ist der frischgebackene Familienvater mit insgesamt 96 Treffern nun auch der beste bosnische Torschütze, der jemals in der Bundesliga gespielt hat.