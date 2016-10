Pech für die "Angriffskanone"

Zwei Siege in der Liga, ein Sieg im Pokal, eine Pleite im Supercup: Die Berlin Volleys sind ganz ordentlich in die neue Saison gestartet. Und doch bringen die Erfolge Probleme mit sich. Der Kader ist groß und mit viel Qualität gespickt - auch auf der Auswechselbank.

Beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys steht Trainer Roberto Serniotti vor einem Luxusproblem. "Wir haben zwölf gute Spieler im Kader. Da ist es Aufgabe unseres Trainers, alle bei Laune zu halten", sagte Manager Kaweh Niroomand nach dem 3:0 (27:25, 25:19, 28:26) gegen die SVG Lüneburg am Sonntag.



In diesem Spiel ließ Serniotti die zwei vielversprechenden Neuzugänge Nikola Kovacevic und Wouter ter Maat zunächst draußen, an Stelle von Zuspieler Tsimafei Zhukouski führte Sebastian Kühner am Netz Regie.