Volleyball | 0:3 gegen Friedrichshafen - Berlin Volleys verlieren Supercup-Finale

16.10.16 | 18:18 Uhr

Die Berlin Volleys sind noch nicht in der Form der Vorsaison: Da holten sie drei Titel, besiegten Friedrichshafen in der Final-Serie deutlich. Am Sonntag revanchierte sich der runderneuerte Dauerrivale vom Bodensee in der Hauptstadt.



Die Berlin Volleys - amtierender nationaler Champion und Pokalsieger - haben am Sonntag bei der Premiere des Supercups gegen den Dauer-Rivalen VfB Friedrichshafen klar mit 0:3 (16:25; 20:25; 21:25) verloren.



Der neue Chefcoach Vital Heynen holte mit Friedrichshafen gleich den ersten Titel. Damit revanchierte sich der VfB im ersten offiziellen Wettbewerbsspiel nach dem Abgang von Trainerlegende Stelian Moculescu auch für die Niederlage in den jüngsten Final-Playoffs in der Bundesliga. Ex-Bundestrainer Heynen ist seit dem Sommer verantwortlich für den ehemaligen Champions-League-Sieger.



"Für uns war das wichtig, für Berlin nicht"