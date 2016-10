Auffällig bei den Lausitzern ist aber die Tatsache, dass sie auswärts sehr überzeugend auftreten, so wie zuletzt beim 4:0 in Neustrelitz, daheim gibt es aber offenbar eine kleine Blockade. In keinem Heimspiel gelang mehr als ein Tor. Der BAK verdankt seine Topplatzierung in erster Linie der Heimstärke. Auswärts gab es erst einen Sieg. "Ich erwarte aber trotzdem ein offenes Spiel. Es wird Phasen geben, wo mal das eine, mal das andere Team mehr Druck macht. Ich glaube aber nicht, dass eine Mannschaft die Partie durchgehend bestimmt", stimmt Claus-Dieter Wollitz auf die Samstagspartie ein.

Es wird auch das Spiel der Torjäger dieser Liga sein. Miroslav Slavov war für den Berliner AK schon acht Mal erfolgreich. Fabio Viteritti erzielte auf Cottbuser Seite in dieser Saison sechs Treffer, sein Teamkollege Robert Förster traf fünf Mal. 6.000 Zuschauer können sich also im Stadion der Freundschaft auf ein Offensivspektakel freuen.

6.000? So voll war es in dieser Saison in Cottbus noch nie. Nach den jüngsten Erfolgen zieht die Fußballbegeisterung in der Lausitz spürbar an. "Seit Saisonbeginn haben uns die Fans in jedem Heimspiel und auch auswärts phantastisch unterstützt. Sie könnten am Samstag den Ausschlag zu unseren Gunsten bringen", hofft Claus.Dieter Wollitz. Sein Gegenüber, Jörg Goslar, wird mit viel weniger Hilfe von den Rängen rechnen müssen. Wohl nur eine Handvoll BAK-Anhänger werden beim Topspiel in der Lausitz dabei sein. Obwohl sein Team erneut eine richtig gute Saison spielt, sind im Schnitt nur etwa 400 Fans im Poststadion dabei und noch viel weniger am Samstag in Cottbus. Sportlich sind aber beide Teams auf Augenhöhe unterwegs.