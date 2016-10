Zuletzt hatten bereits die Russinnen Anna Tschitscherowa ihre Hochsprung-Bronzemedaille sowie Maria Abakumowa ihr Speerwurf-Silber von den Olympischen Spielen in Peking 2008 zurückgeben müssen. Beide waren bei Nachtests ebenfalls positiv auf Turinabol getestet worden. Das Steroid wurde bereits in den 1960er Jahren in Jena entwickelt und war wichtiger Bestandteil des DDR-Staatsdopings in den 70er und 80er Jahren.