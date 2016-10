Sächsische Polizei sagt BFC-Spiel in Leipzig ab

BFC gegen die 2. Mannschaft von RB Leipzig - das ist eigentlich ein Spiel ohne große Geschichte: der nun viertklassige Ex-DDR-Meister aus dem Berliner Osten gegen die zweite Mannschaft eines neuen Emporkömmlings in Sachsen. Die Begegnung aber wurde nun gestrichen - der Verband verweist schmallippig auf die "polizeiliche Einsatzlage".

Die ursprünglich für Sonntag (13 Uhr) angesetzte Regionalliga-Nordost-Begegnung zwischen dem BFC Dynamo und dem RB Leipzig II in Leipzig ist abgesagt. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) begründete die Absage mit dem erhöhten Sicherheitsaufwand.



Im Wortlaut der Mitteilung des Verbands heißt es, dass die "polizeilichen Einsatzlage" Ursache für die Absage sei. Allerdings erscheint diese auf den ersten Blick ungewöhnlich. Viele der Begegnungen in der Regionalliga-Nordost in den ostdeutschen Bundesländern gelten aus Sicherheitsgründen als schwierig, weil hier oft brutale Fangruppen über Jahre ihre Rivalität pflegen. RB Leipzig aber ist eine Neugründung und die Fans des Vereins wurden bislang nicht als brutal oder gewaltbereit eingestuft.