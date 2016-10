Bundesleistungsstützpunkt Bowling - Premnitz schwingt sich in den Bowling-Himmel

05.10.16 | 07:39 Uhr

Angriff auf die Spitze aus Japan und den USA: Premnitz will es der Bowling-Welt zeigen und den Nischensport nach vorn katapultieren. Weil schon 40 internationale Medaillen in die Kleinstadt gegangen sind, fließt nun sogar Geld für Videoanalysen und Zeitlupenstudien. Von Friedrich Rößler

Wer nach Bowling fragt, bekommt es mit Experten zu tun. Denn Bowling ist weit mehr als nur ein Kneipensport oder eine Belustigung beim Betriebsfest. Schließlich verlangt es viel Erfahrung, die zehn Pins möglichst so zu treffen, dass alle schon beim ersten Mal umfallen. Beim TSV Chemie Premnitz wird so ein "Strike" nicht dem Zufall überlassen. Bowling wird in Premnitz als Hochleistungssport betrieben und ist mittlerweile sogar Stadtgeschichte - sagt Bundestrainer Peter Lorenz: "Wir haben eine gute Historie hier am Ort, der Verein ist mittlerweile fast 60 Jahre alt, und Bowling gehört hier zum Leben dazu." Um den Nachwuchs wird mit Patenschaften an drei Premnitzer Schulen geworben, so Lorenz. "Wir führen hier jede Woche Projekttage mit den Schulen durch und daraus gewinnen wir natürlich Nachwuchssportler und versuchen daraus dann den Leistungssport zu entwickeln."

Die Herren vom TSV Chemie Premnitz

Auch der Bundestrainer ist Premnitzer

Der 52-jährige Premnitzer begleitet erfolgreiche Bowlingsportler von Anfang an, bis sie bei verschiedenen internationalen Wettkämpfen auch Titel holen. So wie zum Beispiel die Europameisterin Tina Hulsch. Seit ihrer Kindheit trainiert die 28-Jährige schon im Ort. Sie überrascht es wenig, dass die Kleinstadt sich jetzt Bundesleistungsstützpunkt nennen darf: "Besser hätte es uns als Sportler nicht treffen können, also, das ist unfassbar toll. Ich bin seit Jahren bei meinem Bundestrainer hier vor Ort, hat sich also gar nichts geändert für mich."

Die Voraussetzungen sind optimal

An der Seite des Bundestrainers wirkt Tobias Gäbler am Bundesleistungsstützpunkt Bowling mit. Er ist ein international erfolgreicher Bowler, wurde 2015 zum Trainer des Jahres in seinem Sport gewählt, und stammt natürlich auch aus Premnitz. Beim Bowling kommt es auf verschiedene Dinge an, die ausgiebig trainiert werden müssen, sagt Gäbler. Ohne Kondition, Technik und Taktik laufe gar nichts im Wettbewerb, der nie unter zwei Stunden zu Ende geht. "Im technischen Bereich liegen die Schwerpunkte des Trainings bei den verschiedenen Ballabgaben, entscheidend sind auch Tempovarianten beim Spiel. Auch auf der psychologischen Ebene müssen die Sportler fit sein."

Bei Welt- und Europameisterschaften haben die Sportler vom TSV Premnitz schon fast 40 Medaillen gewonnen. Da scheint die Entscheidung vom Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesinnenministeriums folgerichtig zu sein, den Bowlingstandort Premnitz als Bundesleistungsstützpunkt auf- und auszubauen. Dieser Ausbau soll neben dem Training auf der Bahn auch im angrenzenden Seminarzentrum passieren - Videoanalysen und Zeitlupenstudien inbegriffen. Bundestrainer Lorenz berichtet von den guten Voraussetzungen am Standort Premnitz: "Die Bahn verfügt über eine geölte Oberfläche, was bei internationalen Wettkämpfen zum Standard gehört. Außerdem können die Athleten beim Anlauf und der Ballabgabe gefilmt werden. Dieses Material werten wir dann nebenan im Seminarzentrum aus und bieten individuelle Verbesserungsvorschläge an."

Tina Hulsch im rbb-Interview

Der individuelle Ölfilm