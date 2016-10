Erste "Football Pride Week" in Berlin - Anpfiff gegen Homophobie im Fußball

07.10.16 | 06:45 Uhr

Homophobie im Fußball, darum geht es in diesen Tagen bei der "Football Pride Week" in Berlin. Ab Freitag treffen sich Fans aus aller Welt zum ersten Mal, um über Schwulenhass und Diskriminierung im Fußball zu diskutieren. Es gibt jede Menge zu tun. Von Jakob Rüger

Fußballderbys sind eine emotionale Angelegenheit. So auch 2007, beim Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Der dunkelhäutige Schalker Gerald Asamoah warf Dortmunds Torwart Roman Weidenfeller vor, ihn während des Spiels "schwarzes Schwein" genannt zu haben. Weidenfeller drohte eine Sechs-Spiele-Sperre. Doch vor dem DFB-Sportgericht verteidigte sich der Torwart mit dem Hinweis, er habe Asamoah "schwules Schwein" genannt. Man ließ den Vorwurf des Rassismus fallen, Weidenfeller wurde für seine Äußerungen nicht belangt. Obwohl das ganze bereits neun Jahre zurückliegt, zeigt es ein grundlegendes Problem: Rassismus wird konsequent verfolgt - homophobe Äußerungen werden wie ein Kavaliersdelikt behandelt.

2011 wollten Fans diesen Zustand nicht länger hinnehmen. Sie gründeten das Bündnis "Fußballfans gegen Homophobie". Dessen Mitglieder kämpfen gegen Schwulenhass und sexuelle Diskriminierung im Fußball. Das bekannte Banner in lila, mit dem Schriftzug in Regenbogenfarben und zwei sich küssenden Fußballern, wird seitdem in den deutschen Stadien gezeigt. Nun trifft sich das gesamte Netzwerk in Berlin zur ersten internationalen Konferenz zum Thema "Homophobie im Fußball".

infos im netz 5. - 9-10-2016 in Berlin - Football Pride Week Alle Infos rund um die Veranstaltung

Es fehlt die Sensibilisierung für das Thema

"Ich glaube, dass Homophobie eines der größten Problemthemen ist, die wir im Fußball noch haben. Das heißt, die Abwertung von Homosexuellen, Transsexuellen und Frauen ist immer noch gang und gäbe. Wenn jemand im Stadion den Schiedsrichter als 'Schwuchtel' beschimpft, wird das meist nicht sanktioniert. Niemand schreitet ein, das wäre bei rassistischen Äußerungen ganz anders", sagt Robert Claus von der Kompetenzgruppe "Fankulturen und Sport bezogene Soziale Arbeit" (KoFaS). Es fehle an Sensibilisierung und Aufmerksamkeit für das Thema. Beides entstehe nur langsam. Claus vergleicht es mit einem anderen Engagement im Stadion: "Man kann ganz viel lernen aus dem Kampf gegen Rassismus. Der hat Ende der achtziger Jahre angefangen. Fans haben das Thema immer wieder aufgebracht. Dann kam irgendwann der DFB und hat eine Kampagne ins Leben gerufen. Fanprojekte, Verbände und auch die Vereine haben sich entsprechend engagiert", sagt Claus.



Es fehlen Vereinsvertreter der höchsten Spielklassen

Doch es hat Zeit gekostet, Fans und Vereine auf das Problem aufmerksam zu machen. Längst weiß jeder Ordner und Zuschauer im Stadion was rassistisch ist – welche Kleidung, welche Transparente und welche Sprüche. Im Kampf gegen Homophobie fehlt ein solches Bewusstsein noch. Die "Football Pride Week" in der Verdi-Bundesgeschäftsstelle nahe der Spree soll dabei helfen.



Dort diskutieren Vertreter von Vereinen, Verbänden und Fangruppen. Sie tauschen Erfahrungen aus und wollen Kontakte knüpfen. Aus der Bundesliga ist allerdings nur der 1. FC Köln vertreten. Dessen Geschäftsführer Alexander Wehrle reist in der Länderspielpause nach Berlin. Andere offizielle Vereinsvertreter aus der höchsten deutschen Spielklasse sind der Einladung nicht gefolgt. An einem bundesligafreien Wochenende wie diesem könnte das angesichts der Brisanz des Themas durchaus als schwach gewertet werden. Die Veranstalter aber sagen, sie sähen das nicht so. Für sie sei vor allem wichtig, die Gäste aus Ländern wie Mexiko, den USA, Schweden oder Kroatien international zu vernetzen.

Auch in anderen Ländern ist Homophobie ein Thema

Homophobie spielt nämlich auch außerhalb des deutschen Fußballs noch immer eine große Rolle. In Frankreich wurde jüngst Yoann Lemaire, ein Spieler des Amateurvereins FC Chooz, aus seinem Klub verbannt, weil er sich offen zu seiner Homosexualität bekannte. In Schweden wurde der Fußballfan Showan Shattak aus Malmö von Rechtsextremen angegriffen und niedergestochen, weil er sich gegen Homophobie engagiert. In Spanien steht der erste schwule Schiedsrichter wegen Morddrohungen unter Polizeischutz, und in Kroatien wurden Fans der Gruppe "White Angels" aus Zagreb von ihrem Verein öffentlich diskreditiert, weil sie sich gegen Homophobie im Stadion eingesetzt haben.

"Wir sind noch relativ weit am Anfang"

Über all diese Themen und mögliche Konsequenzen soll nun in Berlin-Mitte ausführlich diskutiert werden. Daniela Wurbs von der Vereinigung Football Supporters Europa hat klare Vorstellungen von der Konferenz. Sie sagt, sie hoffe auf einen "Abbau von Tabus" und dass man das Problem international anginge, durch "Vernetzungsprojekte aber auch die Planung von gemeinsamen Aktionen." So sei etwa ein internationaler Tag gegen Homophobie im Fußball denkbar. Das würde die dringend benötigte Aufmerksamkeit bringen, zeigt Wurbs sich überzeugt. "Wir sind noch relativ weit am Anfang. Wir haben im Bereich Homophobie und Sexismus noch Luft nach oben, wenn es darum geht, wie sensibel alle Akteure im Fußball sind und wie dort Strafen ausgesprochen werden. Da steht noch eine Menge Arbeit an", sagt Robert Claus. Zum Vergleich muss man sich nur den Kampf gegen Rassismus im Fußball ansehen: Der hat fast 30 Jahre gedauert – und er ist noch lange nicht vorbei.