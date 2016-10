Grundlegende Reform des Leistungssports - Verbände wollen Zahl der Spitzensportzentren eindampfen

19.10.16 | 14:41 Uhr

Nur noch halb so viele Olympia-Medaillen seit 1992: Der Deutsche Olympische Sportbund und der Bund ziehen jetzt die Notbremse und wollen die Leistungssportförderung grundlegend reformieren. Auch im Berliner und Brandenburger Sport soll sich einiges ändern.



Franziska Weber ist Olympiasiegerin, mehrfache Welt- und Europameisterin im Kanu. Ihre Karriere startete sie beim KC Potsdam. "Wenn ich nicht das sehr gute System aus Schule und Sport, guten Trainern und einem Olympiastützpunkt in der Region gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin", sagt sie. Dennoch wird sie sich am Mittwoch im Bundestag für eine grundlegende Reform des Leistungssports aussprechen: Es geht dabei um dessen Zentralisierung und damit einen Abbau von Standorten in ganz Deutschland. Die Olympiastützpunkte sollen von 19 auf 13 reduziert werden und die Bundesstützpunkte von 204 auf 160.

Medaillen-Gewinnerin im Kanusport Franziska Weber

Der deutsche Leistungssport soll besser werden

Der Grund für diese umwälzende Reform im deutschen Leistungssport: Er soll besser werden. Seit 1992 hat sich die Zahl der Medaillen deutscher Athleten bei Olympischen Spielen halbiert.



Nach langen, kontroversen Diskussionen zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dessen Mitgliedsverbänden scheint es nun eine Einigung geben: Ab Dezember schon soll die Reform starten. DOSB-Präsident Alfons Hörmann erklärte: "Ich meine, dass gerade das Miteinander zwischen den Spitzenverbänden und den Landessportbunden eine neue Ära des deutschen Sports einleiten kann." Von dieser neuen Ära versprechen sich die Sportmanager vor allem eines: mehr Erfolge. Dafür soll in Zukunft das Potenzial einer Sportart analysiert und daraufhin über deren finanzielle Förderung entschieden werden. Heißt: Sportarten, die in der Vergangenheit schlecht bei Olympischen Spielen abgeschnitten haben und geringe Chancen auf Erfolg in der Zukunft haben, bekommen weniger Geld oder auch gar keine finanzielle Zuwendung mehr. Sie könnten damit in einen Abwärtsstrudel geraten: Kein Erfolg, weniger Geld, noch weniger Erfolg im internationalen Vergleich.

"Die Medaille steht als Symbol für den leistungssportlichen Erfolg"

Ein Mechanismus, der offenbar sogar erwünscht ist. DOSB-Präsident Hörmann versteht die Sorgen, die die Reform auslösen wird und er sieht Sportler und Betreuer in der Verantwortung: "Der, der nicht erfolgreich ist oder in irgendeiner Form Probleme mit seiner Leistungserbringung hat, der wird sich Gedanken machen müssen. Nichts anderes wollen wir erreichen." Angst müsse aber niemand haben, da man für jeden eine Lösung finden würde.



Wie sehr es im Leistungssport eben um Leistung geht, veranschaulicht Hörmann: "Die Medaille steht als Symbol für den leistungssportlichen Erfolg, ob jetzt bei den Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder sonstigen Großsport-Wettbewerben und wird insofern immer das bildliche Zeichen des Erfolgs sein." Alle müssten sich am Ende eben am Zählbaren messen lassen.

"Es fällt keiner aus dem System."

Auch wenn Kanutin Franziska Weber den Reformbedarf sieht und auch im Wesentlichen gutheißt: Ein Algorithmus, der rein nach Schwäche- und Stärkezahlen geht, geht ihr zu weit: "In so einem System werde ich nicht nach dem eingeschätzt, was ich leisten könnte. Dabei fallen vor allem junge Athleten hinten runter, die vielleicht noch zwei Jahre länger brauchen." Der Sprecher der Spitzenverbände Siefried Kaidel beschwichtigt indes: "Es fällt keiner aus dem System. Man muss nur einen neuen Weg aufzeichnen." Es heiße nun, eine gemeinsame Lösung zu finden, um aus diesem Dilemma herauszukommen.



Wie sich die Reform im Einzelnen gestaltet, wird sich erst zeigen, wenn klar ist, welche Sportarten in welchen Regionen betroffen sind. In Berlin und Brandenburg werden zwar zunächst keine Olympiastützpunkte wegfallen. Einzelne Sportarten werden aber auch höchstwahrscheinlich hier weniger gefördert werden. Mit Informationen von Oliver Mayer