Interview | DFB-Pokal: St. Pauli empfängt Hertha BSC - "So wie damals wird sich Hertha nicht noch einmal anstellen"

24.10.16 | 06:10 Uhr

Wenn Hertha im DFB-Pokal gegen St. Pauli antritt, wiederholt sich ein denkwürdiges Spiel: 2005 hatten die Hamburger in einer schier unmöglich anmutenden Situation den Favoriten aus dem Wettbewerb geworfen. Das läuft jetzt anders, glaubt rbb-Sportreporter Nick Hillmann.



Hertha BSC - aktuell Dritter der Bundesliga - trifft am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts auf Zweitligaschlusslicht St. Pauli. Es ist nicht das erste mal, dass diese beiden Mannschaften sich so begegnen: Drei Tage vor Weihnachten im Jahr 2005 zieht Drittligist St.Pauli nach einem überraschenden Sieg - 4:3 in der Verlängerung - gegen Hertha BSC ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. rbb|24 hat mit Nikolaus Hillmann, Sportreporter und Moderator gesprochen. Er hat das denkwürdige Spiel damals kommentiert und versucht jetzt, Bilanz und Parallelen zu ziehen.

Herr Hillmann, Hertha ist vor elf Jahren gegen St. Pauli im Pokal rausgeflogen, eigentlich keine große Meldung, schließlich war Hertha ja immer spätestens im Achtelfinale draußen. Fast immer. Warum war das Scheitern in Hamburg etwas Besonderes?

Besonders war an dieser Situation damals, dass Hertha in der Saison 2005/2006 eine Top-Mannschaft hatte. Hertha hatte Marcelinho, Gilberto, hatte Yildiray Bastürk, hatte Marko Pantelic. Hertha war damals oben mit dabei. Und Pauli war in Liga drei und von der Besetzung her total unterlegen.



Vor dem Pokalspiel Der Pokal-Einsatz der beiden Hertha-Innenverteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp am Dienstag ist fraglich. Beide sind wie auch Julian Schieber nach dem 2:1 gegen den 1. FC Köln angeschlagen. Stürmer Schieber konnte am Sonntag allerdings schon wieder trainieren, Brooks und Langkamp setzen aus.



Im Spiel dann schien bereits in der ersten Halbzeit alles klar?

In der ersten Halbzeit passierte genau das, was auch zu erwarten war: Hertha war total überlegen und ging dann natürlich auch früh in Führung, ich glaube durch Pantelic. Später hat dann Hertha kurz vor der Pause noch das 2:0 geschossen. Und das war noch nicht alles: Hertha hatte deutlich mehr Chancen und hätte noch höher führen können. Aber unmittelbar vor dem Pausenpfiff kam der 1:2-Anschlusstreffer. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich dachte: 'Das ist eine merkwürdige Situation. Irgendwas stimmt da nicht.' Hertha hatte einfach so nachlässig gespielt.

Was war der Knackpunkt, warum konnte Pauli damals zurückkommen?

Man muss, glaube ich, auch die Voraussetzungen ein bisschen erklären: Das Stadion von St. Pauli war damals ein sehr eigenartiges Stadion. Es war noch nicht umgebaut. Alles war irgendwie schief und krumm und der Rasen in entsetzlichem Zustand. Dazu kam: Das Wetter war oll und nass. Es schneite und stürmte. Das alles hat Hertha nicht besonders gepasst. Pauli aber hat das schon behagt. Denen kam das irgendwie gelegen. Pauli hat gefightet und dann gemerkt: 'Das können wir schaffen.' Und so kam es dann auch: kurz vor Schluss das 2:2.

2:0 geführt, aber dann das 2:2 in der 86. Minute und in der Verlängerung dann die Führung nicht über die Zeit gekriegt und verloren – hat sich Hertha zu doof angestellt, oder war Pauli einfach zu stark?

Viele sagen: Momentum. Eigentlich mag ich dieses Wort nicht. Wenn man genauer hinschaut, dann kann man das schon erklären: Hertha war eine technisch starke Mannschaft, die hier nun auf so einem Acker gegen eine unterklassige Mannschaft spielen sollte. Da war auch ein Stück Überheblichkeit im Spiel. Hertha war in Vielem überlegen und hatte gute Chancen. Und Pauli? – Die haben ganz einfach gekämpft - während bei Hertha die Bereitschaft gefehlt hat, sich richtig reinzuknien.

Tanz um den Ball im Matsch am Millerntor (21.12.2005)

Und heute: Hertha spielt in Liga Eins vorne mit, Pauli hat in Liga Zwei von neun Begegnungen genau ein Spiel gewonnen und steht ganz hinten ...

... also Parallelen zu damals? Ja vielleicht, aber eigentlich auch nicht: Hertha hat aktuell nicht solche Namen wie damals, keine großen Stars. Hertha heute ist ein Team, das sich entwickelt hat. Da sind junge Spieler dabei, aber auch erfahrene. Und Hertha ist aktuell eine Mannschaft, die so gefestigt ist, dass sie beides kann: spielen und fighten. Na ja und St. Pauli hat bislang ganz einfach eine grottenschlechte Saison gespielt – die sind eigentlich auch nicht besser, als es die Tabelle zeigt: Letzter. Hertha muss einfach gewinnen. Alles andere wäre eine Überraschung.

Und wer schießt diesmal das 1:0 und das 2:0 für Hertha?

Vedad Ibisevic – natürlich. Aber da sind noch mehr, die das können. Da ist nicht nur...

Naja, die Frage war vielleicht ein wenig holprig formuliert und sollte eigentlich in die Richtung gehen: Kann man sich wirklich wirklich sicher sein, dass das nicht wieder so kommt wie damals?