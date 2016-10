Dressurreiten | Hengst aus Brandenburg - Jungspund mit glänzenden Aussichten

23.10.16 | 12:45 Uhr

Das Brandenburger Dressurpferd Belantis gehört zu den erfolgreichsten seines Jahrgangs. In Neustadt / Dosse geboren zählt der siebenjährige Hengst, geritten von Isabell Werth, zu einer der Goldhoffnungen für die nächsten Olympischen Spiele. Von Stephanie Baczyk und Lisa Surkamp

Sie haben den gleichen Rhythmus und harmonieren bei jedem Schritt. Wer Isabell Werth und Belantis zusammen sieht, könnte meinen, sie kennen sich schon ewig. Doch Belantis - Brandenburgs Goldhoffnung für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 - und die erfolgreiche Dressurreiterin stehen noch am Anfang ihrer gemeinsamen Karriere. Die Olympiasiegerin von Rio will mit dem Hengst aus Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) noch viel erreichen. 2009 wurde der Schimmel auf dem renommierten Gestüt im Nordwesten Brandenburgs geboren. Früh erahnten die Züchter das Potenzial des Tieres. "Belantis ist ein ruhiges Pferd. Er bewegt sich sehr gut und hat auch als Jungtier kaum einen Reiter in den Dreck geworfen", sagt der Landstallmeister Uwe Müller und schmunzelt. Mit seinen bisherigen Auszeichnungen passt er bestens zu Isabell Werth, der erfolgreichsten Dressurreiterin der Olympiageschichte.

Mehr zum Thema Im Januar 2017 findet in Neustadt/Dosse nach einjähriger Renovierungspause wieder das Traditionsturnier CSI Neustadt statt. Infos im Netz: csi-neustadt.de



Belantis erntet tosenden Applaus

Die beiden begegneten sich das erste Mal in Verden, wo Werth von dem Hengst begeistert war. Sie nahm ihn mit und bereits nach kurzer Zusammenarbeit stand fest, über welches Potenzial der damals fünfjährige Schimmel verfügt. Das Brandenburger Pferd wurde zu dieser Zeit schon mehrfach bei Turnieren zum Sieger gekürt. "Seine Vorführungen wurden immer mit tobendem Applaus bewertet", sagt Müller. Doch olympiareif sei Belantis noch nicht. "Bei den großen Veranstaltungen müssen die Tiere ein schweres Programm absolvieren. Das Pferd muss kräftig und athletisch, aber auch psychisch stark sein, um dieser Belastung standzuhalten", so Müller. Dass der siebenjährige Hengst in die Rolle als Turnierpferd hineinwachsen kann, hat er bereits im vergangenen Jahr gezeigt, als er Vize-Meister in seiner Altersklasse wurde.

1.000 Euro für eine Besamung