Das Berliner Eishockey-Team Eisbären ist mit einem knappen Sieg in der Champions Hockey League weitergekommen und steht jetzt im Achtelfinale. Damit sind die Eisbären dort nun einziger deutscher Vertreter aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Europa liegt den Eisbären Berlin offenbar, denn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatten sie zuletzt drei Niederlagen hintereinander kassiert.

Die Tore schossen André Rankel (49. Minute) und Darin Olver (56.). Die Schweizer waren in der 27. Minute durch Dominic Lammer in Führung gegangen. Nächster Gegner am 1. und 8. November ist Titelverteidiger Frölunda Göteborg aus Schweden. Das Hinspiel wird am 1. November ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später. "Das wird eine schwere Aufgabe für uns, aber wir freuen uns darauf", sagte Krupp.

So sieht es auch André Rankel: "Schwedische Mannschaften sind läuferisch und taktisch sehr gut. Das wird sehr schwer, definitiv." Für chancenlos hält der Eisbären-Kapitän sein Team aber nicht: "Wir werden bereit sein", sagte er.