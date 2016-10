In 'Fischtown' kein Glück für die Eisbären

Rekordmeister Eisbären Berlin kommt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter nicht in Fahrt. Der siebenmalige DEL-Champion unterlag am zehnten Spieltag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) und kassierte bereits die fünfte Saisonniederlage.

Vor 4.647 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena Bremerhaven hatten die Eisbären das Spiel in den ersten zwanzig Minuten weitgehend unter Kontrolle, kamen allerdings nur zu wenigen gefährlichen Torchancen. Das änderte sich zweiten Drittel: Die Berliner wirkten entschlossener, die Gelegenheiten wurden besser. So hatte Jamie MacQueen Pech, als er nur den Pfosten traf.

Das erste Tor erzielten allerdings die Gastgeber: Gut eine halbe Stunde war gespielt, als Cory Quirk im Powerplay traf. Die Führung hatte aber nur gut vier Minuten Bestand. Dann sorgte Micki DuPont für den Ausgleich. Im letzten Drittel erarbeiteten sich die Berliner zahlreiche Chancen, scheiterten aber immer wieder an Bremerhavens Keeper Jani Nieminen. So entschieden die Gastgeber in den Schlussminuten das Spiel: Erst traf Jason Bast nach einem Konter, dann sorgte Jack Combs mit einem Empty-Net-Goal für den Endstand.