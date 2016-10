Die Eisbären Berlin haben in der Champions Hockey League (CHL) einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Der DEL-Klub gewann am Dienstagabend das Hinspiel der Runde der besten 32 Mannschaften gegen den Schweizer Klub EV Zug mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Damit stehen die Eisbären vor dem Einzug ins Achtelfinale. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am kommenden Dienstag beim Rückspiel in Zug.