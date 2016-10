Die Berliner Eisbären haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Sie unterlagen den Kölner Haien am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Fredrik Eriksson hatte die Haie im ersten Drittel (5:44) in Führung gebracht. Nach torlosem zweiten Abschnitt fiel die Entscheidung erst spät, als Kai Hospelt (51:12) und Johannes Salmonsson (60') trafen.