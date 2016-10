Eishockey | 7:4 gegen ERC - Berliner Eisbären gewinnen in Ingolstadt

14.10.16 | 22:16 Uhr

Nach drei Niederlagen in Folge geht es wieder bergauf für die Eisbären: In Ingolstadt siegten sie am Freitagabend mit 7:4. Nick Petersen war der beste Schütze beim Torfestival.



Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Freitagabend setzten sich die Berliner beim ERC Ingolstadt vor 3.755 Zuschauern mit 7:4 (4:0, 1:3, 2:1) durch.