Lange fiel gar kein Tor am Sonntag in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Erst im dritten Drittel flog der Puck wieder und wieder ins Netz - allerdings überwiegend in das der Eisbären Berlin, die am Nachmittag den Pinguinen aus Krefeld unterlagen.

Warum fressen Eisbären keine Pinguine? Eigentlich, weil Eisbären am Nordpol und Pinguine am Südpol leben. Im Eishockey aber waren die Pinguine am Sonntag einfach stärker: Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre dritte Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Die Berliner unterlagen den Krefeld Pinguinen mit 1:3 (0:0, 0:0, 1:3). Krefeld hatte zuvor sechs Spiele in Serie verloren und war als Tabellenletzter angereist.

Vor 12.217 Zuschauern standen von Anfang an beide Torhüter im Blickpunkt: Eisbären-Keeper Petri Vehanen feierte seinen 39. Geburtstag und wurde von den Fans mit "Happy Birthday"-Gesängen gefeiert, sein Gegenüber Niklas Treutle debütierte im Krefelder Tor. Er war erst am Donnerstag vom EHC München verpflichtet worden.

Erst in den Schlussminuten eines zerfahrenen Spiels mussten sich beide Keeper geschlagen geben: Krefelds Angreifer Dragan Umicevic traf elf Minuten vor dem Ende, kurz darauf gelang Julian Talbot der Ausgleich. Für die späte Entscheidung zugunsten der Rheinländer sorgte Mark Mancari. Erst traf er mit einem Distanzschuss, bei dem Vehanen unglücklich aussah, kurz darauf war er im Powerplay erfolgreich.