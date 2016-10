Das war knapp: In einem äußerst torarmen Eishockey-Spiel setzten sich die Eisbären Berlin am Sonntag gegen die Schwenningen Wild Wings durch. Damit ist der Negativtrend der letzten Spiele gestoppt.

Nach zuletzt zwei Niederlagen halten die Eisbären Berlin dank eines knappen Sieges Kontakt zur oberen Tabellenregion in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In einem unerwartet umkämpften Heimspiel gewann der siebenfache DEL-Meister am Sonntag 1:0 (0:0; 0:0; 1:0) gegen den Tabellen-13. Schwenninger Wild Wings. Das einzige Tor des Tages erzielte vor 13.339 Zuschauern Sven Ziegler in der 47. Minute.



Nach der 2:5-Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Straubing Tigers am Freitag war den Eisbären der Wille nach Wiedergutmachung anzumerken. Trotz klarer Überlegenheit mühte sich die Mannschaft von Uwe Krupp lange vergeblich, ehe Ziegler nach einer starken Aktion an der Bande den Puck im gegnerischen Tor versenken konnte.