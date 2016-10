Energie Cottbus hat den fünften Saisonsieg in der Regionalliga Nordost eingefahren. Die Lausitzer gewannen am Sonntag mit (1:0) gegen den FSV Union Fürstenwalde. Das Tor des Tages erzielte Fabio Viteritti per Handelfmeter (28. Minute). Verschuldet hatte es Fürstenwaldes Joseph Gröschke, der dafür auch die Gelbe Karte sah. Energie spielte rund 30 Minuten in Überzahl - Arbnor Dervishaj hatte in der 59. die Gelb-Rote Karte gesehen.



Vor einem Monat hatten sich beide Teams im Pokal gegenüber gestanden - Energie siegte deutlich mit 3:0.



Energie steht nach einem holprigen Saisonstart (drei Unentschieden) mittlerweile auf Platz vier der Regionalliga Nordost - allerdings ist Tabellenführer Carl Zeiss Jena bereits mit neun Punkten Vorsprung enteilt. Aufsteiger Fürstenwalde steht auf Platz 13.

Platz zwei der Liga belegt Hertha BSC II (20 Punkte), die am Sonntag Neustrelitz mit 2:1 besiegten. FC Viktoria Berlin steht auf Platz 3, der Berliner AK ist nach einem 2:0 gegen Babelsberg 03 Tabellenfünfter. Die Potsdamer stehen auf Platz zehn.