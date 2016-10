Fußball | Verfolger-Duell in der Regionalliga Nordost - Energie Cottbus verliert Topspiel gegen Berliner AK

29.10.16 | 17:24 Uhr

Energie Cottbus und der Berliner AK sind in der Regionalliga derzeit die ärgsten Verfolger von Spitzenreiter Carl Zeiss Jena. Obwohl Energie Cottbus im Topspiel am Samstag in Führung ging, gewann der Berliner AK die Partie mit 2:1 - und zog in der Tabelle an den Lausitzern vorbei.



Der FC Energie Cottbus hat das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Nordost gegen den Berliner AK (BAK) am Samstag verloren. Zwar gingen die Lausitzer in der zweiten Halbzeit durch seinen Stürmer Benjamin Förster in Führung, doch den Gästen aus Berlin gelang kurz danach der 1:1-Ausgleich durch Hasan Pepic. Doch es kam noch schlimmer für die Lausitzer: In der 85. Minute nutzte Miroslav Slavov einen Lattenabpraller und schob den Ball zum 1:2 für die Gäste aus der Hauptstadt ins Tor. Den knappen Vorsprung retteten die bislang eher auswärtsschwachen Berliner über die Zeit und feierten so ihren zweiten Sieg auf fremdem Rasen.

Energie weiter mit Heimblockade

Die Heimblockade der Lausitzer bleibt damit bestehen: Während Energie vor allem auswärts seine Punkte holt, gelingt den Cottbussern im eigenen Stadion in keinem Spiel mehr als ein Tor. Der BAK ist nach dem Erfolg am 12. Spieltag nun erst einmal an Energie Cottbus vorbeigezogen und belegt den zweiten Platz. Weiterhin souverän an der Spitze der Tabelle steht der FC Carl Zeiss Jena mit einem Spiel weniger und fünf Zählern Vorsprung auf den BAK.