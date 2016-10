Handball-Nationalspieler Steffen Fäth rechnet fest mit dem Einzug der Füchse Berlin in die nächste Runde im EHF-Pokal. "Nach dem Sieg in Chambéry gehe ich davon aus, dass wir zu Hause erst recht gewinnen werden", sagte der Rückraumspieler vor dem Rückspiel am Sonntag (15.00 Uhr) in der 2. Qualifikations-Runde gegen das französische Team.

Die Füchse Berlin haben gute Chancen, die nächste Runde im EHF-Pokal zu erreichen. Sie setzten sich am Sonntag mit 25:22 bei Chambéry Savoie aus Frankreich durch. Vor allem auf Torwart Heinevetter war Verlass. Das Rückspiel findet in einer Woche in Berlin statt.

Der aus Wetzlar gekommene Fäth findet sich nach Anlaufschwierigkeiten immer besser zurecht. Zuletzt war er mit sieben Toren bester Füchse-Schütze beim 29:23-Sieg in Coburg. "Das Gefühl vom Timing stimmt langsam", erklärte Fäth. Seine zu Beginn überschaubaren Leistungen hakt er als "normalen Prozess der Eingewöhnung ab". Zumal er vor dem Saisonstart wegen einer Handverletzung drei Monate pausieren musste.



Dieses Können kommt den Füchsen - wie auch die bevorstehende Rückkehr von Spielmacher Petar Nenadic - nun zugute. "Es sieht sehr gut mit Petar aus", sagte Trainer Erlingur Richardsson am Freitag. Der Serbe und Torschützenkönig der abgelaufenen Saison musste zuletzt zwei Spiele wegen einer Daumenprellung pausieren.



Ein Ligaspiel des Gegners aus Chambéry schaute sich Coach Richardsson am Donnerstag an. "Da haben sie das gleiche System wie gegen uns gespielt", teilte der Isländer mit, "vielleicht kommen sie aber jetzt mit einer anderen Taktik an, und wir müssen einen Plan B haben." Im Vorjahr schieden die Füchse in der EHF-Qualifikation gegen Chambéry nach einem Remis zu Hause und einer Auswärtsniederlage aus.