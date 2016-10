Handball | Zwei Siege gegen Chambéry - Füchse erreichen nächste Runde im EHF-Pokal

16.10.16 | 16:49 Uhr

Die Revanche ist perfekt: Im vergangenen Jahr scheiterten die Füchse noch an Chambéry, in dieser Saison konnten die Franzosen den Berlinern aber in zwei Spielen nichts entgegensetzen. Die Füchse erreichten am Sonntag daheim die 3. Quali-Runde im EHF-Pokal.



Die Füchse Berlin haben die 3. Qualifikationsrunde im EHF-Pokal erreicht. Der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt bezwang am Sonntag den französischen Vertreter Chambéry Savoie verdient mit 24:22 (14:14). Das Hinspiel hatten die Füchse in Frankreich mit 25:22 gewonnen. In der Vorsaison waren die Berliner gegen Chambéry ausgeschieden.



Die Füchse-Abwehr bringt den Sieg