Die Füchse Berlin haben bei der Auswärtspartie in Magdeburg ein fast schon verloren geglaubtes Spiel noch ausgeglichen. Dank starker Schlussphase war es ein verdientes Remis - das ihnen Rang drei in der Liga vorerst sichert.

Die Füchse Berlin haben vier Tage nach dem knappen Pokal-Aus bei Flensburg-Handewitt in der Bundesliga ein Remis beim SC Magdeburg erkämpft. Zwar lagen die Berliner zwischenzeitlich klar zurück, konnten am Ende der Partie am Sonntag aber ein 29:29 (13:17) verbuchen. Beste Werfer waren vor den rund 7.000 Zuschauern Bjarki Mar Elisson (7/2) für die Füchse und der dänische Olympiasieger Michael Damgaard (6) bei den Gastgebern.



Magdeburg erwischte einen guten Start. Vor allem Keeper Dario Quenstedt war mit insgesamt 14 Paraden in der ersten Hälfte ein sicherer Rückhalt. Vorne sorgte unter anderem Zeljko Musa mit drei Toren für die schnelle 6:1-Führung. Trotz Steigerung kamen die Füchs nur auf vier Tore heran.