Die Berliner Füchse gehen guten Mutes in das Spitzenduell mit dem THW Kiel am Mittwochabend (19.00 Uhr/Sport1) in der Max-Schmeling-Halle. "Na klar sind wir Favorit!" scherzte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning wenige Stunden vor dem Spiel im rbb-Inforadio. "Im Ernst: Der THW Kiel ist nach wie vor das Maß aller Dinge im deutschen Handball. Aber es ist wirklich so: Wir haben einen unglaublich tollen Start hingelegt. Wir sind uns schon bewusst, dass wir heute eine Möglichkeit haben." Bedauerlich, so Hanning, seien allerdings die Ausfälle von Fabian Wiede und Kent Tønnesen.