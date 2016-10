Der HSV kommt nach Berlin und hat noch kein Spiel gewonnen. Allerdings: Hamburg kommt mit neuem Trainer und Hertha-Trainer Dardai muss in seinem Team umstellen. Dardais Konzept: Gut aufpassen, aber locker bleiben. Und ein bisschen hadert Hertha mit den Fans, denn die Ränge werden wohl auch diesmal nicht voll.

Drei Punkte - was sonst? So lässt sich der Hertha-Schlachtplan für das Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den bislang sieglosen Hamburger SV kurz zusammenfassen. "Wir sind sehr fixiert auf den Sieg", sagt Pal Dardai, Cheftrainer der Berliner.



Dabei können die Gastgeber auf Marvin Plattenhardt zählen. Nach zwei Tagen Pause wegen einer Magen-Darm-Erkrankung kehrte der Linksverteidiger am Freitag zurück. "Wenn er beim Abschlusstraining nicht mitmachen kann, wird er nicht spielen", hatte Dardai zuvor angekündigt. Damit ist in der Startelf des Berliner Fußball-Erstligisten für die Partie gegen den HSV vor allem ein Mittelfeldplatz offen. Denn Mitchell Weiser übernimmt für den verletzten Peter Pekarik (Muskelfaserriss) die Position rechts in der Abwehrreihe.

Zudem muss Dardai auch Salomon Kalou ersetzen, der zu einer Trauerfeier in die Heimat gereist ist. Vladimir Darida und Ondrej Duda stehen noch in der Rehabilitation.