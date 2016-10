Fußball | DFB-Pokal - Dardai erwartet Kampfspiel am Millerntor

25.10.16 | 14:53 Uhr

Auf dem Papier ist der FC St. Pauli als Zweitliga-Schlusslicht klarer Außenseiter in der zweiten Pokalrunde gegen Hertha BSC. Trainer Pal Dardai will jedoch die Favoritenrolle vor der Begegnung am Dienstagabend im Hamburger Millerntorstadion nicht annehmen.

In der zweiten Runde um den DFB-Pokal tritt Hertha BSC am Abend (20.45 Uhr) beim FC St. Pauli an. Die Hamburger haben die letzten vier Spiele in der 2. Bundesliga verloren und sind Tabellenletzter. Trainer Ewald Lienen versuchte seine müden Kiez-Kicker zuletzt mit einer Brandrede wachzurütteln: "So können wir nicht weitermachen", lautete das Fazit.

Dardai erwartet "körperlichen Pokalfight"

Dennoch will Hertha-Trainer Pal Dardai die Favoritenrolle für seine Mannschaft nicht annehmen. Der letzte Tabellenplatz der Gastgeber entspreche nicht dem Potenzial der Mannschaft, meint der Ungar. "Wir sind vorbereitet auf einen körperlichen Pokalfight." Im voll besetzten Stadion am Millerntor dürfte den Bundesliga-Dritten ein Hexenkessel erwarten. Dardai kann wieder auf die zuletzt angeschlagenen Spieler John Anthony Brooks, Sebastian Langkamp und Julian Schieber zurückgreifen. Fabian Lustenberger fehlt wegen einer Beckenverletzung weiterhin.

