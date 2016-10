Hertha BSC surft weiter auf der perfekten Welle - der Tabellendritte der Bundesliga hat auch am Millerntor nicht verloren: Am Dienstagabend bezwangen die Berliner den FC St. Pauli im DFB-Pokalspiel mit 2:0. Die Tore schossen Mitchell Weiser in der 42. Minute und Valentin Stocker in der 54. Minute - sie bedeuteten das Ticket ins Achtelfinale. "Der Sieg für uns geht in Ordnung, wir waren die insgesamt bessere Mannschaft und haben einige unserer guten Chancen genutzt", sagte der Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic.



Von Beginn an war den Berlinern anzumerken, dass sie die Gastgeber nicht unterschätzen und die Angelegenheit am Kiez früh regeln wollten. Dardais Team ließ St. Pauli zwar Luft, aber nur, um bewusst auf Fehler zu lauern. Den Gefallen tat ihnen der nervöse Tabellenletzte der zweiten Liga schnell: die erste Gelegenheit nach schnellem Umschaltspiel bot sich Stocker, dessen Versuch per Hacke aus fünf Metern der Keeper Robin Himmelmann allerdings entschärfte (13.).