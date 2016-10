Fußball | Union muss im DFB-Pokal nach Dortmund - Mit Käpt'n Kroos zum schweren Los

24.10.16 | 15:51 Uhr

In der zweiten Liga wissen die Spieler von Union Berlin gerade gar nicht wohin mit ihrem ganzen Selbstbewusstsein, sechs der vergangenen sieben Partien haben sie gewonnen. Am Mittwoch aber wartet ein anderes Kaliber: DFB-Pokal in Dortmund. Praktisch, dass sich Unions Kapitän wieder fit gemeldet hat.

Jens Keller gehört unter den Trainern der deutschen Profiklubs zu den ehrlicheren: Wenn ein Zweitligist bei einem Champions-League-Kandidaten antreten muss, stehen die Chancen auf einen Sieg nun mal nicht bei 50:50. "Ich hätte mir ein anderes Los gewünscht. Das ist keine Partie auf Augenhöhe", sagte der Coach von Union Berlin wahrheitsgemäß am Montag, zwei Tage vor dem DFB-Pokalspiel seines Teams bei Borussia Dortmund. Ein bisschen Fußball-Folklore erlaubte sich der Schwabe dann doch: "In einem Pokalspiel ist alles möglich." Sein Team werde versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Die "üblichen Floskeln", gestand Keller mit einem Lächeln.

Am Mittwoch um 20:45 Uhr wird das Spiel im wohl ausverkauften Dortmunder Stadion angepfiffen. 80.000 Menschen finden dort Platz - 11.000 werden Union anfeuern, so viele Auswärtsfans begleiteten die "Eisernen" noch nie. Union wird jeden einzelnen von ihnen brauchen: Dortmund ist zwar in den vergangenen Wochen ein bisschen abgerutscht (numerisch auf Platz sechs), aber spielt unter Thomas Tuchel weiterhin einen spektakulären Offensivfußball mit technisch hochtalentierten Kickern.

Schönheim fehlt weiter