Unterschiedlicher könnte die Ausgangssituation beider Teams nicht sein. Während sich die Unioner den Aufstieg in die Regionalliga in den letzten Jahren hart erarbeitet haben und hochzufrieden sind, befinden sich die Cottbuser am Tiefpunkt ihrer bisherigen Vereinsgeschichte. Doch nach einem holprigen Start hat sich die neu formierte Mannschaft gefunden und sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz plagen trotzdem personelle Sorgen: "Wir haben 18 Feldspieler, fünf davon gehen zur Schule. Ein torgefährlicher Mittelfeldspieler und ein Stürmer würden uns gut zu Gesicht stehen", so der 51-jährige. Der ehemalige Mittelfeldspieler ärgert sich vor allem über den Ausfall von Verteidiger Lasse Schlüter, der Rest der Mannschaft sei aber fit.

Erst vor etwa einem Monat standen sich beide Mannschaften in der zweiten Runde des Landespokals gegenüber, Cottbus gewann klar mit 3:0. Doch FSV-Trainer Achim Hollerieth zieht auch aus dieser Niederlage etwas Positives: "Cottbus war zwar spielbestimmend, aber die beiden ersten Gegentore kannst du verhindern. Das habe ich meinen Spielern in der Videoanalyse auch noch einmal vorgeführt."



Mit seiner Mannschaft verfolgt der 43-Jährige in dieser Saison nur ein Ziel: den Klassenerhalt. In das Spiel gegen die Lausitzer geht der ehemalige Torhüter mit bescheidenen Erwartungen. "Cottbus ist für mich der große Favorit, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch auf den Aufstieg, wenn es ihnen gelingt, den Abstand auf Jena bis zur Winterpause zu verkürzen."



Union Fürstenwalde möchte genau dies verhindern. Anders als noch im Pokalspiel wollen sie nicht nur in der Defensive gut stehen, sondern auch offensiv Gefahr verbreiten. Eine Schlüsselrolle haben dabei die schnellen Außenspieler Martin Zurawsky und Darryl Geurts. Claus-Dieter Wollitz hat zwar Respekt vor dem forschen Aufsteiger, doch die Favoritenrolle sei klar bei seinem Team, für ihn zähle nur ein Sieg, so der FCE-Coach.