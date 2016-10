Mittelfeldspieler Fabio Viteritti ist das Herz der neuen Cottbuser Mannschaft. Der dribbelstarke Mittelfeldspieler war bisher an fast der Hälfte aller Cottbuser Tore beteiligt. Das soll am Sonntag bei seinem früheren Verein in Neustrelitz so weitergehen. Von Andreas Friebel

Mit 17 verließ er die Schweiz wieder und wechselte nach Magdeburg. Dort gehörte das Talent bald zum Stammkader und stand schnell auf dem Beobachtungszettel von Erst-und Zweitligsten. Unter anderem RB Leipzig hatte ein Auge auf den jungen Mann geworfen. Doch den stoppte jäh ein Kreuzbandriss. Die Folge: Viterittis Vertrag in Magdeburg lief aus. Als 21-Jähriger schwer verletzt und zudem ohne Klub stand seine Fußball-Karriere am Scheideweg. Doch dann kam der Anruf des damaligen Neustrelitzer Trainers Andreas Petersen. Übrigens der Vater des einstigen Cottbuser Torjägers Nils Petersen. "Nach meiner Verletzung kannten mich einige Leute nicht mehr. Andreas Petersen hat aber an mich geglaubt und nach Neustrelitz geholt. Neben meinem Vater war er sicher die wichtigste Person für meine sportliche Laufbahn."

Und dieses Vertrauen hat sich ausgezahlt. Mit zehn Toren und neun Vorlagen entwickelte sich Viteritti zum wichtigsten Spieler der Neustrelitzer. So entdeckte ihn Energie-Trainer Claus Dieter Wollitz und holte ihn im Sommer in die Lausitz. "Von den Bedingungen und Möglichkeiten her, die wir hier in Cottbus haben, kommt er in eine andere Welt. Aber er hat schnell gemerkt, dass ihm das gut tut."

Weil Viteritti unter Wollitz so gefördert und gefordert wird, wie noch bei keinem Klub zuvor. "Am Anfang hatte ich jeden Tag Muskelkater. Aber es hat mich weiter gebracht", so der 23-Jährige.

Inzwischen hat sich sein Körper an die Belastungen gewöhnt. Ohne Muskelkater und reichlich Rückendeckung vom Trainer spielt der 23-Jährige seit einigen Wochen auf einem sehr hohen Niveau. Vier Tore und eine Vorlage, so seine bisherige Bilanz nach zehn Spieltagen. "Er ist inzwischen ein Topspieler", schwärmt der Cottbuser Trainer Claus Dieter Wollitz. Ein Topspieler, den man in der Lausitz gern noch ein paar weitere Jahren sehen würde. Doch ohne Rückkehr in die dritte Liga könnte das schwer werden, denn Viterittis Vertrag läuft im Sommer aus.