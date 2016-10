Er sei eindeutig der beste Hertha-Spieler aller Zeiten - da sind sich Marcelinhos Ex-Mitspieler Michael Preetz und Pal Dardai einig. Jetzt ist er in Berlin, um für sein Abschiedsspiel zu werben. Am Samstag muss Hertha aber erst einmal das Spitzenspiel erledigen.

Fünf Jahre lang, von 2001 bis 2006, spielte der Brasilianer für Berlin, 65 Tore in 155 Partien hat er geschossen. Er war in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Fußballer - für seine beiden ehemaligen Mitspieler, heute leitend im Verein tätig, sogar der Größte: "Marcelo war für mich der beste Spieler, der je das Hertha-Trikot getragen hat. Komplett, schnell, trickreich, fußballerisch begabt, torgefährlich", sagt der Hertha-Manager Michael Preetz. Ihm servierte der Spielmacher meist die Vorlagen, der Mittelstürmer musste dann nicht mehr viel machen - und der Ball lag im Tor.

Ein bisschen fülliger ist er schon geworden, das Lächeln und die blondierten Strähnchen aber sind genauso wie damals: als Marcelinho, Herthas Nummer 10, die Bundesliga verzauberte. Am Mittwochnachmittag landete er am Flughafen Tegel, der 41-Jährige ist in der Stadt, um ein bisschen zu werben - für seinen letzten großen Auftritt im Olympiastadion. "Hertha ist das Beste, das mir je passieren konnte. Einfach unvergleichlich, sagt Marcelinho.

Bis Ende des Jahres steht Marcelinho noch in Brasilien bei Inter de Lages unter Vertrag, sein Karriereende aber will er in seiner Lieblingsstadt besiegeln. Eingeladen zum Abschiedskick am 25. März 2017 im Olympiastadion sind alte Kumpels und Rivalen: 23 Stars haben zugesagt. Pal Dardai, Michael Preetz, Kevin-Prince Boateng und Marko Pantelic sind dabei. "Brasilien gegen Hertha & Friends", diese Paarung hat sich Marcelinho ausgedacht. Sein expliziter Wunsch: auch Roberto Carlos und Rivaldo sollen im März auflaufen.

Bis Dienstag bleiben Marcelinho und seine Frau noch in der Stadt, am Freitagnachmittag kritzelt er im Hertha-Fanshop Autogramme, am Samstag kann er seinem ehemaligen Kollegen Dardai bei seiner Arbeit zusehen - er will die Zuschauer beim Heimspiel gegen Köln (15:30 Uhr) in der Fankurve begrüßen.

Nebenbei trifft es sich gut, dass es auch auf dem Rasen einiges zu bewundern geben wird: Hertha gegen Köln ist tatsächlich ein Aufeinandertreffen so genannter Spitzenteams, vor einem Jahr hätte dieses Prädikat keine der beiden Mannschaften verdient gehabt. Aber es steht schwarz auf weiß in der Tabelle: Die Berliner sind Vierter, die Kölner gar Zweiter.

"Bayern-Jäger" raunt man von Müngersdorf bis Fröttmaning, aber der gewitzte Kölner Trainer Peter Stöger versucht diese Gerüchte mit aller Kraft zu zerstreuen. "Wir wollen das, was wir auswärts immer wieder zuwege gebracht haben, fortsetzen. Das hat in Berlin nicht immer so gut funktioniert, was auch damit zu tun hat, dass es schwer ist, in Berlin Punkte mitzunehmen", sagt der FC-Coach. Der letzte Kölner Sieg und das letzte Kölner Tor in Berlin liegen schon sieben Jahre zurück.