Salomon Kalou zurück bei Hertha BSC - "Über das Toreschießen mache ich mir keinen Kopf"

27.10.16 | 15:35 Uhr

Salomon Kalou ist zurück. Nach schweren Zeiten sucht Berlins bester Torjäger der vergangenen Saison seinen Rhythmus. Beim Spitzenspiel in Hoffenheim wird der Ivorer wohl wieder Gelegenheit dazu bekommen. Von Astrid Kretschmer

"Kalou, Kalou" - seine Autogramme sind begehrt. Es sind Herbstferien in Berlin, und die vielen jungen Fans wollen nach dem Auslaufen auf dem Schenkendorfplatz vor allem seinen Schriftzug ergattern oder ein Foto mit dem Hertha-Stürmer machen. Salomon Kalou nimmt sich Zeit, er wirkt entspannt und so, als wäre er nie weg gewesen. Dabei war der Einsatz des Ivorers beim Sieg gegen Köln am Wochenende sein erstes Bundesliga-Spiel der Saison. Endlich ein richtig guter Moment, sagt der 31-Jährige, er fühle sich super. "Wenn ich auf den Platz gehen und mit meinen Mannschaftskollegen zusammen spielen kann und wir versuchen Spiele zu gewinnen - es gibt kein besseres Gefühl als dieses."

Fußball als die beste Medizin. Während Hertha den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hinlegte, ging Salomon Kalou duch eine schwere Zeit. Zwei dunkle Monate nach dem Tod seines Vaters und seiner Tante liegen hinter ihm. Trainer Pal Dardai schonte Kalou, gab ihm die Zeit zu trauern. Er konnte nach Hause fliegen, in sein Heimatland Elfenbeinküste, und langsam wieder die Freude am Fußball entdecken. Beim Pokalsieg bei St. Pauli konnte Kalou weitere Spielpraxis sammeln.

Natürlich lief noch nicht alles rund beim Torjäger der vergangenen Saison. Das sieht auch der Trainer, aber mit optimistischem Blick in die Zukunft. "Noch fehlt was, das spürt man. Aber ich war zufrieden mit ihm. Er hat auch defensiv gut mitgearbeitet, und die Torchance war da. Er hatte einen Pfostenschuss, und der nächste geht hoffentlich rein."



Ein Kalou kann entscheiden

Ein Kalou in Form und im Rhythmus kann Spiele entscheiden. Und mit seiner Technik und Spielfähigkeit bringt er Hertha eine zusätzliche Qualität. Gemessen wird der Stürmer aber - das ist klar - an seinen Toren: 14 Treffer waren es in der vergangenen Bundesliga-Saison. Daran will er sich wieder annähern, das habe sich auch im DFB-Pokalspiel in Hamburg gezeigt, sagt Kalou. "Gegen Köln hatte ich weniger Chancen, gegen St. Pauli hatte ich diese große Chance. Ich glaube, wenn ich erst mal wieder getroffen habe, kommen die anderen automatisch. Über das Toreschießen mache ich mir keinen Kopf." Viel wichtiger sei es, weiter zu gewinnen. Der Teamgeist sei stärker. "Je besser wir als Team spielen, umso größer wird die Chance für uns Angreifer, zu treffen."

Allerdings ist der elegante Offensivspieler beim Tabellendritten nicht mehr gesetzt. Neue Saison, das heißt auch bei den Blau-Weißen neue Optionen. Außen stürmen die schnellen Angreifern Genki Haraguchi und Alexander Esswein. Valentin Stocker hat sich hinter Torjäger Vedad Ibisevic auf die Zehnerposition gespielt.

Am Sonntag im nächsten Spitzenspiel gegen den Vierten Hoffenheim (15:30 Uhr) wird der Schweizer noch gesperrt sein. Eine Chance für den besten Torschützen der vergangenen Saison. Wenn wir auf dem Level weiterspielen, müssen wir uns vor niemanden fürchten, glaubt Salomon Kalou. "Hoffenheim ist sehr gut drauf im Moment, das wird ein schwieriges Spiel. Aber Hertha hat einen guten Lauf - den müssen wir fortsetzen." Kalou wird um einen Platz im Team kämpfen müssen.

"Lasst mich einfach Fußball spielen"