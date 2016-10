Fußball | Nachwuchshoffnung in Berlin

Ronaldo ist ein klangvoller Name im Fußball. In der vergangenen Woche trieb er sich auf dem Schenkendorfplatz herum. Der 19-jährige brasilianische Trainingsgast sieht dem Weltfußballer aus Portugal aber überhaupt nicht ähnlich. Er ist knapp 1,75 Meter groß, hat dichtes schwarzes Jahr und ist extrem schüchtern. "Alle kennen Kalou und auch Allan – er ist auch Brasilianer", sagt er. "Das ist sehr gut für mich, mit ihm zu trainieren."

In einem Freundschaftsspiel gegen Hertha fiel Ronaldo keinem geringeren als Trainer Pal Dardai auf. Der lud ihn nun zum Training ein. "Er hat das sehr gut hinbekommen, so wie wir uns das vorgestellt haben", sagt Dardai. "Es ist schon lustig: Da spielt einer in der achten Spielklasse und kommt zu uns zum Training und macht ganz gut mit. Für einen ersten Einsatz war das sehr ordentlich."

Ronaldo wirkte ballsicher und war vor allem fit. Einen großen Unterschied zu den Profis hat er selbst nicht mitbekommen. "Ich glaube, ich trainiere genauso wie die anderen", sagt Ronaldo.

Es fehlt noch die körperliche Robustheit für den ganz großen Traum. "Ich glaube, in Zukunft werde ich in der Bundesliga spielen", sagt er.