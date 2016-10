Eines fällt bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf sofort auf: Voll ist es nicht. Nur die üblichen Verdächtigen unter den Journalisten haben sich in den Presseraum an der Alten Försterei verirrt. "Ganz schön leer hier", sagt Unions Trainer Jens Keller und lacht. Der Trubel um das Spiel des Jahres gegen Borussia Dortmund – vorbei. Jetzt ist wieder Liga-Alltag angesagt, und das ist Keller auch recht. "Fakt ist, dass das Dortmund-Spiel in der Vergangenheit liegt. Wir können die positiven Dinge mitnehmen, aber die Mannschaft muss das jetzt abhaken."

Auch Unions Gegner am Samstag musste unter der Woche im DFB-Pokal ran. Die Düsseldorfer verloren bei Hannover 96 mit 1:6. Eine herbe Klatsche, aber "in der Liga sind sie gut in die Saison gestartet", warnt Jens Keller, "sie haben mit Rouwen Hennings einen Topstürmer in ihren Reihen. Aber wir spielen zuhause und wollen auf unsere Stärken schauen."

Die Eisernen sind seit über einem Jahr an der Alten Försterei ungeschlagen, holten dazu sechs Siege aus den letzten sieben Ligaspielen. Und das kommt nicht von ungefähr. Keller setzt auf hohes Pressing und gutes Umschaltspiel – die Ergebnisse sprechen für sich. 17 Tore erzielten die Unioner aus dem Spiel heraus, davon acht nach Fehlern des Gegners. "Wir sind sehr flexibel in unserem Spiel – die Jungs haben das in den letzten Wochen gut verinnerlicht", so der 45-Jährige. Und das soll auch gegen Düsseldorf (Samstag, 13.00 Uhr) so bleiben.