Fußball | 3:1-Sieg im Erzgebirge - Union grüßt freundlich von Platz zwei

23.10.16 | 15:23 Uhr

Erst in Rückstand geraten - und am Ende trotzdem einen Auswärtssieg entführt: Union Berlin ließ sich auch von Aue nicht beeindrucken und gewann am Sonntag mit 3:1 im Erzgebirge. Unfreiwillig geholfen hat den Berlinern dabei ihr ehemaliger Torwart.



Die Kicker von Union Berlin haben ihre Erfolgsserie ausgebaut - mit etwas Glück und der Mithilfe ihres ehemaligen Torwarts Daniel Haas. Am Sonntag gewannen der Köpenicker Zweitligist mit 3:1 (1:1) bei Erzgebirge Aue - obwohl sie ab der 20. Minute zunächst zurücklagen. "Die Mannschaft glaubt immer an sich. In jeder Situation", sagte der

Union-Trainer Jens Keller danach: "Die Chancen haben wir eiskalt ausgenutzt."

Sechs der vergangenen sieben Partien hat Kellers Team gewonnen, entsprechend selbstbewusst hätten seine Spieler eigentlich auf den Auer Rasen schreiten können. Aber die Gastgeber waren nach dem Anpfiff überlegen, sie drückten die Berliner in deren eigene Hälfte. In der 20. Minute brachte Fabio Kaufmann einen Pass von rechts von der Grundlinie scharf in den Strafraum, aus zehn Metern zog Mario Kvesic ab - es stand 1:0. Unions Torhüter Jakob Busk sah dabei nicht besonders gut aus, der Schuss war durchaus haltbar. Im Spielaufbau brachten die Gäste zu diesem Zeitpunkt kaum etwas Vernünftiges zustande.

Kreilach schiebt den Ball ins leere Tor

Entsprechend viel Glück benötigten sie, um zurück in diese Partie zu finden: Einen Freistoß verlängerte Philipp Hosiner per Kopf zu Collin Quaner. Der Stürmer traf zwar nur den Pfosten, den Abpraller verwertete der Kapitän Damir Kreilach in der 42. Minute per Kopf. Allerdings stand Hosiner bei seiner Kopfballverlängerung im Abseits. Auch die zweite Halbzeit begannen die Berliner eigenartig verzagt, Aue war sofort wieder am Drücker. Deren gefährlichster Stürmer Pascal Köpke konnte aber eine Hereingabe von Mario Kvesic nicht nutzen. Dann aber tat Haas seinem ehemaligen Verein einen großzügigen Gefallen: Von 2012 bis 2016 hatte der Unterfranke für Union gespielt, vor kurzem hatte ihn Aue als Ersatz für den verletzten Stammtorwart nachverpflichtet. In der 63. Minute versprang dem 33-jährigen Haas eine Rückgabe - Collin Quaner schnappte sich den Ball, legte ihn zu Kreilach rüber. Der konnte ihn gemütlich aus 18 Metern Entfernung ins leere Tor schieben. "Die Situation muss ich besser lösen. Das ist quasi ein Eigentor", sagte Haas später bei Sky über den Treffer zum 1:2.

Fünf Punkte hinter Braunschweig