Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will sein soziales Engagement ausbauen und hat dafür eine neue Stiftung ins Leben gerufen. Vor rund 80 Gästen und Vereinsvertretern erhielt Union-Präsident Dirk Zingler am Donnerstag die Stiftungsurkunde aus den Händen von Berlins Justizsenator Thomas Heilmann (CDU).

"Wir als Fußballverein sehen uns verpflichtet, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen", sagte Zingler. Mit der neuen Stiftung "Union vereint. Schulter an Schulter" will der Verein seine bisherigen Projekte und Aktionen bündeln und weiterentwickeln. Laut Satzung liegt der Stiftungszweck hauptsächlich in der Förderung der Jugend und Unterstützung von Hilfsbedürftigen und in Not geratenen Menschen.