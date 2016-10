Fußball | Union Berlin vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund - "Wir können die Sensation schaffen!"

25.10.16 | 14:31 Uhr

Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen, Platz zwei in der Liga – das pusht. Der 1. FC Union tritt mit viel Selbstvertrauen beim Pokalspiel in Dortmund an. Die Borussia ist zwar klarer Favorit, aber die Eisernen setzen auf Frechheit und Mut. Von Stephanie Baczyk

Toni Leistner kennt das Gefühl, vor vollen Rängen aufzulaufen. Das Stadion an der Alten Försterei ist ja fast immer ausverkauft, aber "vor 80.000 habe ich noch nie gespielt", sagt Unions Innenverteidiger mit einem Hauch von Ehrfurcht in der Stimme. Kein Zweifel, es ist das Spiel des Jahres für die Eisernen (Mittwoch, 20:45 Uhr). Drei Sonderzüge hat der Verein gechartert, 12.000 Fans reisen mit nach Dortmund. "Sogar mein Steuerberater wollte eine Karte haben", erzählt Verteidiger Christopher Trimmel mit einem Schmunzeln, "mir kommt es so vor, als ob ganz Berlin mitfährt." Die Atmosphäre ist besonders im Signal-Iduna-Park. Jeder, der schon mal da war, weiß das. Die Tribünen ragen rings ums Spielfeld schräg in die Höhe. Auf der Südseite befindet sich die legendäre schwarz-gelbe Wand. Wenn die Dortmunder Anhänger dort kurz vor Anpfiff den Klassiker "You never walk alone" anstimmen, ist Gänsehaut garantiert. "Für meine Spieler ist das eine tolle Aufgabe. Die werden wachsen daran, sie werden Erfahrung sammeln", sagt Unions Coach Jens Keller. Er kennt das Stadion und die Stimmung, ist dort als Spieler einige Male aufgelaufen und hat als Trainer von Schalke 04 beim legendären Ruhrpott-Derby an der Seitenlinie gestanden. "Aber in der zweiten Pokal-Runde, da bin ich ganz ehrlich, hätte ich mir natürlich ein Los gewünscht, das wir sportlich eher stemmen können als dieses. Das ist kein Duell auf Augenhöhe."

Frech und mutig nach vorne spielen, statt nur hinten drin zu stehen

Borussia Dortmund schwächelt zwar aktuell in der Liga, verfügt aber über eine Menge individueller Klasse im Kader. In der Offensive wirbeln Ousmane Dembélé, Adrian Ramos oder Pierre-Emerick Aubameyang - letzterer hat alleine sieben Tore in der Liga erzielt. "Die sind schnell", weiß Christopher Trimmel, "das ist natürlich für uns Verteidiger sehr schwer. Da wird in erster Linie die Mannschaftsleistung zählen. Alleine kann man nichts schaffen, wir müssen schon als Team auftreten." Auch, wenn sie sich auf offensivstarke Gastgeber einstellen. Nur hinten drin stehen und verteidigen kommt für Union nicht infrage. "Wir können früh in Führung gehen, dann ist es ein anderes Spiel. Wir wollen frech und mutig unsere Chance nach vorne suchen", gibt sich Stephan Fürstner selbstbewusst. "Wir haben nichts zu verlieren und können die Sensation schaffen."

So sah die Mannschaft von Union Berlin vor dem Pokalfinale im Berliner Olympiastadion aus: Die Eisernen verloren am 26. Mai 0:2 gegen Schalke 04. Ronny Nikol steht ganz links

Daran glaubt auch Ex-Unioner Ronny Nikol. Der 42-Jährige hat es in der Saison 2000/01 mit den Eisernen bis ins Finale geschafft. "Entscheidend ist, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten und kein Gegentor zu bekommen. Sonst wird es schwer", prognostiziert er, "aber Union ist immer für einen Konter gut." Vor 16 Jahren schmissen die Eisernen mit Oberhausen, Bochum und Mönchengladbach gleich drei Westklubs aus dem Pokal, bevor sie im Berliner Olympiastadion an Schalke 04 scheiterten. Klar, dass Nikol das Spiel seines Ex-Vereins gegen die Borussia vor Ort im Signal-Iduna-Park verfolgen wird: "Wir wollten eigentlich mit dem Hubschrauber nach Dortmund. Der darf aufgrund der Wetterverhältnisse aber nicht fliegen. Jetzt fahren wir mit einem Kleintransporter", verrät er mit einem Schmunzeln.

Am 1. Oktober gingen die Dortmund-Karten in den Verkauf: Einigen Fans war ein Ticket auch die Nacht vor der Alten Försterei wert