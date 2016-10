Finale beim American Football in Berlin - Einhörner und Löwen kämpfen um German Bowl

08.10.16 | 13:16 Uhr

Es singen zwar nicht Janet Jackson und Justin Timberlake, und es sehen auch nicht mehrere Millionen Menschen zu - aber auch das Finale um den German Bowl im American Football am Samstag könnte spannend werden. In Berlin treffen am Abend die Schwäbisch Hall Unicorns auf die Braunschweig Lions. Von Jakob Rüger

Eine Saison lang haben sie darauf hingearbeitet - sich gequält im Training, alles gegeben in den Spielen. Jetzt geht es zwischen den Braunschweig Lions und den Schwäbisch Hall Unicorns im German Bowl um den Titel "Beste Football-Mannschaft Deutschlands".



Den Moment vor dem Einlauf kann Quarterback Marco Ehrenfried von den Unicorns kaum erwarten. "Wenn man unten im Tunnel steht und rauskommt, kommt schon ein kleines Zippeln auf", sagt er. Schon letztes Jahr führte Ehrenfried sein Team bis in den German Bowl, doch die Lions aus Braunschweig waren zu stark. Dieses Jahr könnte etwas gehen. "Über den gesamten Saisonverlauf hinweg hat man gesehen, dass die Lions vielleicht nicht mehr an das Niveau der letzten beiden Jahre anknüpfen können". Daher hoffe die Mannschaft, dass sie viele Punkte aufs Board bringe.

German Bowl germanbowl.de - Schwäbisch Hall Unicorns vs. Braunschweig Lions 8. Oktober 2016

17.30 Uhr

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Cantianstraße 24

10437 Berlin

"Ich werde die ganze Zeit dicke Leute aus dem Weg räumen"

Ehrenfried fehlt allerdings ein wichtiger Mitspieler. Teamkollege Moritz Boerringer schaffte es im Sommer als erster Europäer, ohne ein College besucht zu haben, direkt in die NFL, in die beste Liga der Welt. "Der Verlust ist groß, denn man kann Moritz mit niemandem ersetzen", sagt Ehrenfried.



Der Quarterback muss andere Anspielstationen finden. Das will ein Berliner auf Braunschweiger Seite verhindern. Der 126-Kilo-Koloss Patrick Finke. "Meine Aufgabe ist es, an der vorderen Defenselinie den Quarterback unter Druck zu setzen", sagt Finke. "Ich werde also die ganze Zeit damit beschäftigt sein, dicke Leute aus dem Weg zu räumen, um zum Quarterback zu kommen."