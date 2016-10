Die Füchse bleiben in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga. Die Berliner besiegten am Sonntag Aufsteiger HC Erlangen vor 8.546 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 24:21 (13:10). Damit rücken die Füchse wieder mit nun 16:2 Punkten auf Tabellenplatz drei vor. Beste Berliner Werfer waren Petar Nenadic mit acht und Fabian Wiede mit sieben Treffern.

Nach einer siebentägigen Spielpause hatten die Füchse zunächst Probleme, in die Partie zu finden. Besonders im Angriff konnten viele Chancen nicht verwertet werden. Zwischenzeitlich standen nach diversen Zeitstrafen sogar nur noch drei Berliner Feldspieler auf dem Feld. So blieb das Spiel in der ersten Halbzeit lange ausgeglichen. Da Silvio Heinevetter und später Petr Stochl im Tor aber gut hielten, gingen die Füchse mit einer 13:10-Führung in die Kabine.



Nach dem Seitenwechsel agierten die Berliner dann etwas konzentrierter im Angriff. Es waren nun vor allem die Tore von Nenadic, die den Vorsprung der Füchse hielten. Zudem zeigte Stochl einige starke Paraden. Erlangen hielt zwar weiter gut dagegen, aber näher als drei Tore kamen die Franken nicht mehr heran.