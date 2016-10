In der Handball-Bundesliga konnte bisher nur der THW Kiel die Füchse stoppen - im DHB-Pokal aber gelten die Berliner eher als Außenseiter. Am Mittwoch müssen sie gegen den Spitzenreiter Flesburg-Handewitt ran.

Die Flensburger sind in der Liga das bislang einzige Team ohne Verlustpunkte, stehen mit 16:0-Punkten glänzend da. "Das ist eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Mannschaft in Deutschland", befand Füchse-Sportkoordinator Volker Zerbe. "Das Los hat uns eine hohe Hürde beschwert, doch wir wollen eine Überraschung landen und die Lücke im Flensburger System finden", erklärte Zerbe. Der Ex-Profi sieht den Schlüssel zum Erfolg in einer "sehr guten Abwehr".

Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga nur mit einer Niederlage top, im DHB-Pokal bei der SG Flensburg-Handewitt aber nur Außenseiter. "Wir werden unsere beste Saisonleistung benötigen, wenn wir dort gewinnen wollen", sagte Nationalspieler Paul Drux vor der Achtelfinal-Partie am Mittwoch (19.00 Uhr) beim Bundesliga-Spitzenreiter aus dem Norden.

Die Defensive war zuletzt das Prunkstück der Berliner, die 2014 im Finale gegen Flensburg den DHB-Pokal gewannen. Für den linken Rückraumspieler Drux steht fest, dass in Flensburg eine gute Abwehr alleine nicht reicht: "Da dürfen wir uns das Leben nicht mit einfachen Fehlern schwerer machen, als es eh schon ist." Trainer Erlingur Richardsson kann bis auf den Langzeitverletzten Kent Robin Tönnesen auf alle Spieler zurückgreifen.

Im EHF-Pokal wurden am Dienstag die Spiele gegen Gorenje Velenje terminiert. Das Heimspiel tragen die Füchse am 26. November (19.30 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle aus. Drei Tage zuvor müssen die Berliner in Velenje antreten.