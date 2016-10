Der Berliner Sportjournalist Hajo Seppelt ist am Mittwoch in Hamburg mit dem Hanns-Joachim-Friedrich-Preis ausgezeichnet worden. Mit seinen Recherchen habe der ARD-Doping-Experte Licht ins Dunkel mächtiger internationaler Netzwerke gebracht und dabei heftigen Widerstand produziert, heißt es in der Begründung der Jury. Zudem vermeide er "jegliche Kumpanei zwischen Journalisten und Sportlern". Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.



Mit dem Hanns-Joachim-Friedrich-Preis werden jährlich Fernsehjournalisten für kreative, kritische und unabhängige Arbeit ausgezeichnet. Der Preis wurde zur Erinnerung an den 1995 verstorbenen "Tagesthemen"-Moderator von dessen Freundeskreis ins Leben gerufen.

Der gebürtige Berliner und frühere rbb-Mitarbeiter Seppelt hatte in diesem Jahr mit seiner Dokumentation "Geheimsache Doping" ein Beben im internationalen Sport ausgelöst. Seine Recherchen zum russischen Staatsdoping führten letztlich zum Ausschluss der russischen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.