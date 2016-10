Fußball | Hertha spielt Unentschieden gegen Dortmund - "Das war Männerfußball, ich mag sowas"

14.10.16 | 22:56 Uhr

In der 80. Minute verließ die Berliner das Glück, als Pierre-Emerick Aubameyang die Dortmunder zum 1:1 schoss. Dabei hatte es für Hertha so gut ausgesehen: erst die Ausfallmisere bei den Borussen, und dann noch die Führung durch Valentin Stocker - aber dann wurde es ganz schön ruppig.

Hertha BSC hat im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga einen Sieg bei Borussia Dortmund verpasst. Die Berliner trennten sich am Freitagabend in einer spannenden und teilweise hektischen Partie vom BVB mit einem 1:1 (0:0). Borussia blieb auch im 25. Heimspiel in Serie ungeschlagen - die Hertha verteidigt dafür Platz zwei in der Tabelle.



Valentin Stocker (51.) schoss die Hertha vor 80.800 Zuschauern in Führung, Pierre-Emerick Aubameyang glich für den BVB aus (80. Minute). Er hatte nur drei Minuten vor seinem Ausgleich einen Elfmeter vergeben. Emre Mor (84.) und später auch Stocker (90.) schickte Schiedsrichter Patrick Ittrich wegen einer Tätlichkeit beziehungsweise eines groben Foulspiels mit Roten Karten vom Platz. "Für die Fans war es ein schönes Spiel. Das war Männerfußball, viele Zweikämpfe, ich mag sowas", sagte Hertha-Coach Pal Dardai im Anschluss dem TV-Sender Sky und wischte damit nochmal BVB-Trainer Thomas Tuchel eins aus.

Hertha taktisch überlegen

BVB-Mittelfeldspieler Sebastian Rode wirkte dagegen unzufrieden. "Wir haben noch nie so zusammengespielt", sagte er. "Wir wissen, dass wir es alle besser können." Die Hertha hatte die notgedrungen auf mehreren Positionen veränderte BVB-Elf von Beginn an vor schwere Aufgaben gestellt: Gegen sehr kompakt, diszipliniert und eng stehende Berliner fehlte den schnellen Offensivspielern der Borussia oft die letzte Idee. Hinzu kamen in der ersten Halbzeit viele Abspielfehler, die wohl vor allem der mangelnden Erfahrung der Gastgeber geschuldet waren.



Denn Dortmunds Trainer Tuchel hatte die Partie mit der drittjüngsten Startelf in Bundesliga-Historie des BVB begonnen. Die Stammkräfte Sokratis, Raphael Guerreiro und Lukasz Piszczek waren allesamt verletzt von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt - und hatten die Verletztenliste des Vizemeisters damit auf zehn Spieler erhöht. Die Ausfallmisere beförderte den 20 Jahre alten Spanier Mikel Merino in die Innenverteidigung und zu seinen ersten Pflichtspielminuten im BVB-Trikot. Der Neuzugang spielte weitgehend solide, wurde allerdings meist von der clever agierenden Hertha an der Spieleröffnung gehindert. Auch wegen Merino hatte die erste Elf des BVB am Freitagabend ein Durchschnittsalter von 22 Jahren und 337 Tagen.



Eiskalt ins rechte Eck