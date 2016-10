Pal Dardai geht vor dem Bundesliga-Spitzenspiel von Hertha BSC bei Borussia Dortmund seinen BVB-Trainerkollegen an. Die von Thomas Tuchel angezettelte Foul-Diskussion nannte Dardai am Mittwoch "grenzwertig". Er beschwere sich nicht wie Herr Tuchel, erklärte Dardai bei einer Pressekonferenz, und legte noch nach: "Das ist Männersport."

Vor dem Duell des Berliner Tabellenzweiten beim westfälischen Tabellendritten am Freitag (20.30 Uhr/Sky) ist durch die Foul-Debatte so für weitere Brisanz gesorgt. Dardai sieht nämlich auch Folgen für das Binnenklima in der Fußball-Bundesliga. "Da kann man als Trainer untereinander reden. Ich glaube, dass war nicht eine kluge Aussage. So steht nur der Schiedsrichter unter Druck", fügte der Ungar hinzu. Er kläre Unstimmigkeiten lieber direkt mit den Unparteiischen. Hertha-Manager Michael Preetz sieht das ähnlich: "Es ging wohl darum, etwas abzulenken."

Preetz empfindet die Hertha trotz der derzeitigen Tabellensituation nicht als ersten Jäger von Rekordmeister Bayern München. "Dass wir Dortmund nicht auf Augenhöhe begegnen, das weiß jeder. Aber es weiß auch jeder, dass wir gegen Dortmund auch schon mal überraschen konnten." Dardai will auch nach dem siebten Spieltag vor dem BVB bleiben: "Das heißt: Punkt Minimum."



Der Einsatz von Fabian Lustenberger wird sich erst am Freitag entscheiden. Fällt der defensive Mittelfeldspieler mit seiner Beckenprellung aus, würde ihn U21-Nationalspieler Niklas Stark ersetzen. John Brooks rückt dann ins Team. Definitiv weiterhin fehlen wird Rechtsverteidiger Peter Pekarik.



Dardai hofft, dass sich die Berliner Nationalspieler bei ihren WM-Qualifikationspartien in aller Welt keine weiteren Blessuren zugezogen haben. Für Genki Haraguchi plant Dardai eine besondere Maßnahme. Der Japaner schoss für sein Land in zwei Spielen zwei Tore und soll nun mit einem Spezialmenü die stressige Anreise aus Asien samt Zeitverschiebung besser verkraften. Der ungarische Hertha-Trainer stellt Haraguchi grinsend kräftiges Essen in Aussicht: "Ich muss ihn erstmal mit Gulasch vollstopfen, damit er nach seiner langen Reise fit wird."