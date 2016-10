Fußball | Antwort an Kölner Fans - Homophobes Plakat der Hertha-Ultras sorgt für Ärger

23.10.16 | 10:17 Uhr

Sportlich läuft es für Hertha BSC ziemlich gut. Am Samstag haben die Berliner den 1. FC Köln mit 2:1 besiegt. Einige Fans im Olympiastadions aber machten Ärger: Hertha-Ultras hielten ein 50 Meter langes Transparent mit homophober Botschaft in Richtung der Kölner Ultras.



Ein etwa 50 Meter langes Transpartent von Hertha-Fans in der Ostkurve des Olympiastadions sorgt für Ärger. Zu lesen war: "WH 96: Lieber eine Mutter als zwei Väter". Der Spruch richtete sich an die "Die Wilde Horde 1996" (WH 96) - die Ultra-Fans vom 1. FC Köln - und hatte eine eindeutig homophobe Botschaft. Es spielt darauf an, dass in Köln viele Homosexuelle leben.



Häme über sprachliche Defizite der Berliner Ultras

Wie so oft reduziert sich das pubertäre Gepöbel im Stadion auf die Frage: Wer hat angefangen? Berliner Ultras (Harlekins HB 98) und Kölner Ultras zanken sich seit einiger Zeit. Beim Auswärtsspiel von Hertha BSC in der vergangenen Saison hatten die Kölner sich in einem Transparent an die Berliner Harlekins gewandt. Auf diesem war zu lesen: "HB 98: 11 glückliche Väter und 1 glückliche Mutter". Damit veräppelten sie die Hertha-Ultras für einen sprachlich recht wackeligen Eintrag auf deren Website: "Elf glückliche Väter und eine glückliche Mutter gehören seit dieser Saison zu unserem Kreis und wir können mit Stolz davon berichten, dass alle Eltern weiterhin ein wichtiger Teil unserer Gruppe sind. Mittlerweile sind sechzehn Harlekins-Mitglieder Eltern, ein stolzer Anteil bei knapp über fünfzig Mitgliedern insgesamt."

"Lichtjahre von einem attraktiven Hauptstadtclub entfernt"

Am Samstag reagierten die Berliner Ultras mit der homophoben Botschaft auf ihrem Transparent. Fotos davon verbreiteten sich schnell in sozialen Medien. Die meisten Kommentare fielen negativ aus. So schrieb etwa der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, auf Facebook: "Was für ein kaputter Haufen. Wir schreiben den 22.10.2016: 50 Meter Homophobie in der Ostkurve von HERTHA BSC. Nicht eine kleine Tapete von 5 besoffenen Bauern, sondern ein Banner der organisierten Fanszene. Irre. Ihr seid mehr Lichtjahre von einem attraktiven Hauptstadtclub entfernt als die Erde von der nächsten Galaxie." Das Fußballmagazin "Elf Freunde" twitterte: "Schade, Hertha, wieder alles verspielt."

Die Social Media-Abteilung von Hertha BSC bemühte sich schnell um moderate Töne und forderte die Fans via Twitter auf, diesen Blödsinn zu lassen. Sie erinnerte daran, dass Hertha BSC sich von "jeglicher Form von Diskriminierung" distanziere.



Lasst doch den Blödsinn sein! Hertha BSC distanziert sich seit jeher von jeglicher Form von Diskriminierung! #hahohe #herthabsc #bsckoe https://t.co/kPZKTXQPdQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) 22. Oktober 2016