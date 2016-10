Hertha blickt schon auf Freitag - Hoffenheim ist abgehakt

31.10.16 | 13:49 Uhr

Die Hertha-Niederlage am Sonntag in Hoffenheim war durchaus verdient, auch mehrere Verletzte und Umbauten in der Hintermannschaft waren schuld daran. Lange trauern kann und will der Tabellen-Fünfte aber nicht: Am Freitag wartet die nächste schwere Aufgabe.



Die Spieler von Hertha BSC befürchten nach der 0:1-Niederlage bei 1899 Hoffenheim keine negative Nachwirkungen. "Die Niederlage gibt uns keinen Knacks. Wir schauen nach vorne", sagte Niklas Stark. Der Mittelfeldspieler mahnte für das kommende Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach aber Besserung an: "Wir müssen am Freitag gegen Gladbach wieder eine Schippe drauflegen." Durch die zweite Saisonniederlage nach zuvor fünf ungeschlagenen Pflichtpartien rutschte Hertha vom dritten auf den fünften Tabellenplatz ab.



Mehr zum Thema Fußball | 0:1 in Hoffenheim - Hertha verliert das Spitzenspiel Der Höhenflug von Hertha BSC ist erst einmal beendet. Nach fünf Spielen ohne Niederlage hat die Hertha das Überraschungs-Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntagnachmittag verloren. 25 Minuten lang konnte Hertha gut mithalten, doch dann hatte Hoffenheim deutlich mehr vom Spiel.



"Werden gegen Gladbach punkten"

Gegen die Gladbacher wollen die Berliner den nächsten Dämpfer verhindern. Torhüter Rune Jarstein, der eine höhere Niederlage der Hertha verhinderte, verbreitete hierfür Zuversicht. "Wir werden stabil bleiben und im nächsten Spiel gegen Gladbach punkten", meinte der Norweger. Die Stabilität fehlte den sonst sehr kompakt und abwehrstark spielenden Berlinern bei den Hoffenheimern. Das wurde auch beim Kopfball-Gegentreffer von Niklas Süle (31. Minute) und vielen guten Hoffenheimer Chancen deutlich.



Doppel-Comeback noch fraglich