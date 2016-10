Vor dem Sonntagsspiel gegen Hoffenheim - Hertha muss die Abwehr umbauen

28.10.16 | 14:33 Uhr

Langkamp und Plattenhardt fallen in der Verteidigung aus - Hertha-Coach Dardai muss sich für das Spitzenspiel am Sonntag gegen Hoffenheim etwas einfallen lassen. Im Winter geht es für den derzeitigen Tabellendritten in den sonnigen Süden. Dort treffen sie alte Bekannte.



Hertha BSC muss seine Abwehr umbauen: Im Sonntagsspiel bei 1899 Hoffenheim fällt nach Marvin Plattenhardt auch Sebastian Langkamp aus. Den 28-jährigen Innenverteidiger plagen Oberschenkelprobleme. "Er hat das Spiel heute abgesagt", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Freitag nach dem Vormittagstraining in Berlin. Für Langkamp könnte jetzt Fabian Lustenberger einspringen. Der Schweizer trainierte nach seiner Beckenprellung am Freitag wieder mit der Mannschaft. Auch John Anthony Brooks kehrte ins Teamtraining zurück. Die Partie des Tabellendritten Hertha beim Tabellenvierten Hoffenheim ist für Dardai ein offenes Spiel: "Wichtig wird die Tagesform sein." Dass Hertha eine Topmannschaft sei, müsse das Team bestätigen, meinte der Ungar: "Wir sind eine gute Mannschaft, aber über den Begriff Topmannschaft wollen wir nicht reden."

Trainingslager auf Mallorca

Nach der Bundesliga-Hinrunde wird sich das Dardai-Team zum Wintertraining nach Spanien zurückziehen: Vom 7. bis 14. Januar wird auf dem Vereinsgelände von Real Mallorca trainiert. Zuletzt hatte sich Hertha in der Saison 2009/2010 auf Mallorca auf eine Rückrunde vorbereitet. Damals lagen die Berliner am anderen Ende der Tabelle: Platz 18 mit nur sechs Punkten nach 17 Spielen, am Saisonende stieg die Mannschaft als Schlusslicht ab.

Auf der Balearen-Insel bestreiten die Berliner auch zwei Testspiele. Wann genau die Partien gegen RCD Mallorca und Atlético Baleares mit Trainer Christian Ziege stattfinden, ist noch offen. Der gebürtige West-Berliner hat noch weitere Hauptstädter in seiner Mannschaft: Ex-Herthaner Malik Fathi ist dort als Linksverteidiger aktiv. Auch Marcel Ndjeng spielt für Ziege - er verbrachte von 2012 bis 2015 seine Zeit in Berlin.