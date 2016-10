Hertha will mit Ibisevic verlängert - Dardai übernimmt Teilschuld für Stocker-Rot

15.10.16 | 16:12 Uhr

Herthas Trainer ist glücklich: Pal Dardai freut sich über den am Freitagabend gezeigten "Männerfußball". Die nicht mehr so "brave" Mannschaft hat Dortmund mit viel Aggressivität bearbeitet. Zu viel, wie sich beim Rot für Stocker zeigte. Der Ungar nimmt eine Teilschuld auf sich - und will ausgerechnet mit einem nicht mehr so aggressiven Mann verlängern.

Trainer Pal Dardai sieht nach dem 1:1 im hitzigen Spitzenspiel bei Borussia Dortmund große Fortschritte bei Hertha BSC im Vergleich zur Vorsaison. "Wir haben uns unter Druck und im Zweikampfverhalten verbessert. Auch wenn wir in Führung gehen, machen wir das besser", sagte der Ungar am Samstag nach dem Auslaufen.



"Ich bin auch froh, dass wir Aggressivität mit nach Dortmund genommen haben", meinte Dardai, "in der Vorsaison waren wir einen Tick zu brav".



Mehr zum Thema Fußball | Hertha spielt Unentschieden gegen Dortmund - "Das war Männerfußball, ich mag sowas" In der 80. Minute verließ die Berliner das Glück, als Pierre-Emerick Aubameyang die Dortmunder zum 1:1 schoss. Dabei hatte es für Hertha so gut ausgesehen: erst die Ausfallmisere bei den Borussen, und dann noch die Führung durch Valentin Stocker - aber dann wurde es ganz schön ruppig.

Dardai übernimmt Verantwortung für Stocker-Rot

Einen Tag nach dem hart erkämpften Remis im Dortmunder WM-Stadion ließ Coach Dardai nur die Reservisten plus Torhüter Rune Jarstein auslaufen. Auch Manager Michael Preetz trabte mit über den Schenckendorff-Platz. Der Rest des Teams blieb in der Halle und fuhr auf dem Ergometer.



Auch Jarstein, der die Hertha unter anderem mit einem gehaltenen Strafstoß den Punkt rettete, meinte: "Wir haben als Team einen Schritt nach vorne gemacht." Dardai lobte den Norweger: "Das war überragend, Note eins." Mit 14 Punkten bleibt die Hertha in der Spitzengruppe der Liga.



Für die Rote Karte (90.) von Herthas Torschützen Valentin Stocker zum 1:0 (51.) übernahm Dardai eine Teilschuld. "Stocker war müde", sagte der Hertha-Trainer. Der Schweizer habe kurz vor Schluss Co-Trainer Rainer Widmayer signalisiert, ausgewechselt werden zu wollen. "Das habe ich aber nicht gemacht", räumte Dardai ein.

Der Hacken-Vorbereiter soll verlängern